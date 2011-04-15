В фокусе – закрытие реестров на дивиденд ММК, МТС, Роснефти и НМТП

Рынок снижался в рамках технической коррекции. Выросли по итогам дня бумаги Мегафона (+1,58%). Лидерами снижения вновь стали бумаги Сбербанка (-4,51%). Рубль заметно ослабел на фоне коррекции цены на нефть до $85 за барр. и роста доходности по американским облигациям.

Газпром (-0,57%) вновь в центре новостной повестки. Компания обещает пустить газ по Северному Потоку-2 через год с небольшим. Турецкий поток будет закончен до конца текущего года. Экспорт в Европу в этом году может превысить 205 млрд куб. м. Это означает, что прогноз по выручке в 8,2 трлн руб. и прибыли в 1,2 трлн руб., скорее всего, будет повышен до 8,8-9,1 трлн и 1,3-1,6 трлн руб. соответственно. Одним из факторов является обесценение рубля во 2 полугодии. Подтверждаем прогноз по росту котировок в диапазон 185-195 до конца года.

Рубль слабеет на фоне американской макростатистики. Меры по дедолларизации экономики не способствовали укреплению рубля. Макростатистика из США свидетельствует о росте американской экономики, чем побуждает инвесторов продолжать вывод средств из других, причем не только развивающихся, рынков. На фоне увеличения доходности американских гособлигаций, интерес к рублевым инструментам снижается. Вчера вновь усилились распродажи ОФЗ, участники рынка оценили аукцион, прошедший в среду, как неуспешный. Полагаю, что резкого ослабления российской валюты не произойдет, курс на горизонте недели останется преимущественно в диапазоне 65-69.

Ожидаю боковую динамику или снижение в пределах 1%. На локальном рынке в фокусе закрытие реестров ММК, МТС, Роснефти и НМТП на дивиденд. Внешний фон негативный. Бумаги Сбербанка, вероятнее всего, продолжат коррекцию. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2440-2460 п. Ориентир по паре USD/RUB: 66,00-67,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







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