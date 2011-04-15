Возможен «отскок» по индексу РТС

В четверг в секторе высоколиквидных бумаг преобладали продажи. Рост доходностей на долговом рынке США снижает сравнительную привлекательность активов на развивающихся рынках. Кроме того, сообщения о возможном внедрении китайских следящих устройств в аппаратную базу американских компаний вызвали усиление опасений, связанных с «торговыми войнами» и геополитическими рисками. Одним из следствий ухудшения внешнего фона стало заметное повышение по валютной паре доллар-рубль, которое также способствовало усилению коррекции вниз по акциям Сбербанка (SBER, -4.5%) и ВТБ (VTBR, -2.0%). ММК (MAGN) и АФК Система (AFKS) подешевели на 1.8%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 1.5%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Центральный телеграф (CNTL) подорожал на 10.6%, ДЭК (DVEC) – на 10.3%. Тем временем обыкновенные акции Росинтер ресторантс (ROST) подешевели на 8.1%, Магаданэнерго (MAGE) – на 5.1%.

Фондовые индексы США понизились на 0.7% - 1.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, продолжается коррекция вниз и по азиатским индексам.

Сегодня в начале торгов не исключена возможность некоторого «отскока» по индексу РТС после сравнительно нервной торговой сессии четверга. Вместе с тем, основные факторы риска (рост процентных ставок в США, «торговые войны», геополитика) остаются в силе и пока препятствуют восстановлению активности покупателей на рынке акций. Во второй половине дня заметно повлиять на настрой инвесторов могут данные по рынку труда США (non-farm payrolls, 15:30 мск), состояние которого является одним из параметров, учитываемых ФРС в своей денежной политике. На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка роста по паре доллар-рубль, но повышение процентных ставок в США потенциально еще может оказать давление на курсы валют развивающихся экономик, включая рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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