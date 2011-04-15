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05.10.2018

Распродажи на фондовом рынке РФ продолжатся

Фондовый рынок России вновь откроет торги пятницы снижением основных индексов на фоне распродаж на мировых торговых площадках, падения цен на нефть и возможного введения новых антироссийских санкций.
Ранее глава глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил о возможном введении новых санкций против России после того, что она, по мнению Великобритании, попыталась совершить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия.
Российский рынок акций накануне значительно снизился из-за новых угроз введения санкций против России. Индекс Мосбиржи по итогам торгов сократился на 1,16%, до 2465,03 пункта, индекс РТС - на 2,95%, до 1160,76 пункта.
Также существенное падение, из-за угроз новых санкций и на фоне снижения цен на нефть, наблюдалось в четверг и на российском валютном рынке. Вечером курс доллара на Мосбирже рос более чем на 1 рубль, курс евро — на 1,3 рубля.
Фондовые индексы США в четверг снизились на 0,8-1,8% на фоне роста доходности американских казначейских облигаций до максимума 2011 года. Этот показатель в среду вырос до 3,23%. Европейские индексы потеряли в четверг 0,4-1,4% в ожидании возможного введения новых пошлин США на импорт из Китая.
Азиатские индексы в пятницу снижаются в пределах 0,4%. Мировые цены на нефть накануне потеряли более чем на 2,5% на заявлениях министра энергетики Саудовской Аравии о способности страны увеличить добычу на 1,3 млн баррелей в сутки.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





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