Ожидается сохранения парой доллар/рубль диапазона 66-67 руб/долл

Ухудшение настроений на глобальных рынках в связи с ростом доходностей treasuries оказывало давление на основную группу валют развивающихся стран в ходе вчерашних торгов. Российский рубль ослаб против доллара на 1,7%, а пара доллар/рубль достигла отметки в 67 руб/долл. Примерно на сопоставимую величину слабел вчера и ряд других валют развивающихся стран – южноафриканский ранд, турецкая лира снизились по отношению к доллару на 1,5-2%. Общее ухудшение настроений на глобальных рынках сформировало условия для коррекции в российских активах, заметно выросших за последние три с половиной недели (в первую очередь ОФЗ и наиболее ликвидных акциях).

Отдельное давление на рубль вчера могло быть обусловлено негативным новостным фоном. Национальный центр кибербезопасности Великобритании заявил, что за хакерскими взломами по всему миру стоит ГРУ, действующий через множество хакерских группировок. Министр обороны Нидерландов заявила о попытках ГРУ взломать штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия. Минюст США предъявил обвинения в кибератаках семи сотрудникам ГРУ, обвинив в атаках на WADA, USADA, ряд других антидопинговых агентств, спортивный арбитражный суд. Разумеется, новые обвинения могут спровоцировать введение новых санкций, о чем уже заявил глава британского МИД Д.Хант, однако напомним, что существенное давление на рубль и российские активы могут оказывать скорее только новые финансовые санкции, а каков будет набор новых ограничений на текущий момент нельзя однозначно предполагать.

Сегодняшний торговый день представляет большой интерес для всей группы валют развивающихся стран публикацией ежемесячных данных по рынку труда США (15:30 мск.). В условиях текущей тенденции к росту доходностей treasuries позитивная статистика может подтолкнуть к новому импульсу в сторону текущей тенденции. Вновь значительное внимание сегодня предлагаем уделить динамике заработных плат (при сценарии выхода темпов роста з/п выше 3% г/г. уверенность инвесторов в сохранении текущих темпов повышения ставки ФРС в следующем году может расти, что будет оказывать негативное влияние на риск-аппетит). Если же выход сегодняшней статистики обойдется без явных сюрпризов, ослабление валют EM, которое мы видим в последние три торговых дня может приостановиться.

В связи с новым витком обострения санкционной истории сантимент для рубля ухудшается. Однако при сценарии стабилизации на глобальных рынках и сохранении цен на нефть вблизи текущих уровней ожидаем сохранения парой доллар/рубль диапазона 66-67 руб/долл.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.