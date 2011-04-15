Рубль ослабел из-за угроз введения новых санкций в связи с кибератаками

В четверг, 4 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 115 коп. (+1,75%), до 67,00 руб., курс евро – на 152 коп. (+2,00%), до 77,15 руб.

Рубль начал торги со снижения к доллару и евро. Ближе к американской сессии давление на него усилилось. Восходящая техническая коррекция была вызвана снижением цен на нефть и планами Великобритании ввести новые санкции в отношении России. Технические факторы в рублевых парах тоже выступали против российской валюты.

В четверг нефтяной рынок взял паузу после повышения котировок на Brent до $86,71 за баррель. Цена скорректировалась вниз на 2,97%, до $84,13. Если поддержка на отметке $84 не устоит, то рублю не стоит ожидать поддержки от нефтяного рынка до середины октября.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сообщил о намерении британских властей обсудить с союзниками вопрос о том, какие ввести санкции против России. Поводом для такого высказывания стало заявление Нидерландов о том, что они совместно с Великобританией воспрепятствовали проведению кибератаки со стороны России на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Голландская сторона сообщила о том, что она задержала и выслала четырех россиян с дипломатическими паспортами, которых голландцы считают сотрудниками ГРУ.

Угрозы введения новых санкций против России – это ещё не их обсуждение, поэтому, когда британские и американские политики начнут рассматривать вопросы с антироссийскими санкциями, вот тогда рубль перейдет в активную фазу ослабления.

На торгах в Азии нефть и индекс доллара торгуются в плюсе. Это значит, что торги по рублевым парам на Московской бирже откроются снижением в пределах 15 копеек. Движение, вызванное геополитикой, неустойчивое. В связи с этим сейчас нужно следить за зоной поддержки 66,00 -66,10 руб. в паре доллар/рубль и отметкой $84,00 за баррель нефти марки Brent. Для пары евро/рубль поддержка располагается на уровне 76,20 руб.

Если уровни 66 руб. за доллар США и 76,20 руб. за евро устоят, то от них начнется новая фаза ослабления рубля. Разворот пары доллар/рубль ожидается ближе к концу октября в соответствии с техническим анализом.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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