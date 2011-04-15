Рубль не спешит развивать успех вслед за активным ростом нефти

На открытии пара USD/RUB ушла вниз, обновив пятничный минимум на фоне роста нефтяных цен, но затем отыграла все потери, выйдя в умеренный плюс.



Пара EUR/RUB во вторник стартовала на отрицательной территории, после чего перешла к коррекции, однако демонстрирует более слабую динамику на фоне снижения евро на внешнем валютном рынке.



На предыдущей сессии рубль продемонстрировал уверенный рост на фоне восстановления нефтяных котировок, полностью отстранившись от негативных тенденций на других рынках. Сегодня российская валюта на открытии пыталась продолжить повышение вслед за усилением восходящей динамики нефти, но затем начала сдавать позиции.



Между тем ситуация на глобальных площадках продолжает ухудшаться. Рост доходности гособлигаций США, которая в очередной раз обновила 7-летний максимум, способствует укреплению доллара. Это, в свою очередь, оказывает давление на развивающиеся валюты, которые сегодня в большинстве своем несут умеренные потери.



В то же время российский долговой рынок пытается перейти к восстановлению после четырех нисходящих сессий. Однако пока данные попытки выглядят достаточно слабыми. Вчерашнее заявление чиновника Банка России о том, что регулятор планирует вернуться к снижению ставки не ранее конца 2019 года, свидетельствует о достаточно призрачных перспективах устойчивого роста котировок российских облигаций.



К концу предыдущей сессии нефтяные цены отыграли почти все дневные потери, и сегодня с открытия демонстрируют активный рост, усилив его в начале российских торгов. К текущему моменту котировки Brent несколько откатились от дневной вершины, прибавляя 1,2% около отметки $84,8.



Возобновлению роста нефтяных цен способствуют ожидания, что из-за приближающегося к Мексиканскому заливу урагана возможно существенное сокращение производства нефти в регионе. Кроме того, согласно анализу передвижения судов, за первую неделю октября ежедневный экспорт Ирана сократился почти в 1,5 раза по сравнению с показателем сентября, что усилило опасения относительно потерь иранских поставок из-за возобновления американских санкций.



Вчера в конце дня американская валюта существенно откатилась от вершины сессии и сегодня утром продолжала снижаться, но затем резко развернулась вверх. Сейчас индекс доллара торгуется немного выше уровня 96 п., прибавляя 0,3%.



Поддержку американской валюте оказывает продолжающееся увеличение доходностей гособлигаций США, вызванное ожиданиями дальнейшего повышение ставки ФРС ранее заявленными темпами. Кроме того, росту доллара способствуют опасения того, что внешнеторговые конфликты нанесут больший экономический вред оппонентам Штатов.



Европейская валюта в начале дня пыталась расти, но затем перешла к быстрому снижению. В данный момент пара EUR/USD упала к отметке 1,144, обновив двухмесячный минимум, теряя при этом 0,4%.



Давление на евро оказывает ухудшение ситуации на долговом рынке Италии, где доходности гособлигаций продолжают активно расти, вновь переписав максимальные с февраля 2014 года уровни. Этому способствует обострение противостояния итальянских властей с Еврокомиссией вокруг дефицита бюджета Италии.



Сегодня пара USD/RUB опускалась к верхней границе горизонтальной области поддержки 66,05-66,23, от которой отскочила. Пока часовая свечка не будет закрыта под уровнем 66,05, более вероятно возобновление роста с попыткой пробить статичное сопротивление 67,11.



Бабин Дмитрий, аналитик БКС Брокер



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.