Нефть. Арьергардные бои на подступах к $85 за баррель

Цены нефти во вторник немного подросли. Однако в происходившем отскоке цен в коридоре 84,5-85 долларов за баррель явно почувствовались затруднения. Цены нефти еще в начале октября облюбовали этот диапазон для длительной консолидации. Поэтому и сейчас уровни в 85 долларов за баррель стали довольно трудными для преодоления. Не смогли помочь ценам нефти происходившее во вторник довольно резкое ослабление доллара по отношению к евро, которое потянули вверх надежды, что сделка касательно размера итальянского дефицита бюджета будет достигнута.



Затруднения в росте цен нефти почувствовались даже несмотря на действие краткосрочного бычьего фактора, связанного с ураганом "Майкл». По сообщению бюро по безопасности и экологическому контролю США добыча нефти в Мексиканском заливе в США сокращена на 40% или на 670,8 тб/д. По последним данным, полученным от 27 компаний, персонал эвакуирован с каждой десятой из 750 платформ в заливе. Столь внушительное снижение добычи нефти прекрасный повод для краткосрочной игры наверх. Но, как видим, наступление цен нефти на север завязло на подступах к 85 долларам за баррель.



Другой долговременный бычий фактор связан с опасениями снижения поставок на рынок иранской нефти. Компании и страны занимают разную позицию в вопросе поддержки эмбарго США на поставки нефти из Ирана. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 4 ноября.



Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля и призвал покупателей иранской нефти отказаться от таких закупок. Ряд стран, включая Китай и Индию, отказываются ограничивать поставки. Но крупные компании, имеющие большие интересы в США, предпочитают с ними не ссориться и не забывают лишний раз напомнить, что они перестали покупать нефть из Ирана.



Так, глава французской компании Патрик Буяне выступая на Oil & Money Conference в Лондоне заявил, что Total уже несколько месяцев назад перестала покупать нефть у Ирана в связи с санкциями США против этой страны. Хотя при этом он явно покритиковал действия руководства США: "Сегодня рынок достаточно обеспечен предложением. Более того, запасы нефти в мире растут… И если цены на нефть высокие, то это не из-за [баланса] спроса и предложения, не из-за фундаментальных, а политических факторов. С каждым твитом цены идут вверх".



А вот Международное энергетическое агентство (МЭА) имеет другое мнение по поводу причин динамики цен. По их версии нефтяные рынки вступают в красную зону в которой будет преобладать дефицит предложения. МЭА в связи с этим обратилось к ОПЕК и другим не входящим в картель крупным производителям нефти с призывом увеличить добычу нефти. Это особенно важно в условиях снижения добычи нефти в Иране и Венесуэле.



Ранее МЭА заявляло, что рост цен на нефть может в будущем отразиться на спросе в некоторых наиболее быстрорастущих странах мира. Напуганное 20% ростом цен с начала августа, МЭА приветствует усилия Саудовской Аравии по увеличению объема производства, но считает, что рыночная напряженность, скорее всего, все равно сохранится. Поэтому МЭА призывает остальные страны присоединиться к СА, увеличив производство нефти.







Подлевских Николай Аркадьевич

Начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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