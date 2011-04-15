Пауза в росте

После открытия на положительной территории индекс МосБиржи накануне большую часть времени плавно спускался вниз. Российский рынок не смог продолжить тенденцию понедельника, когда он двигался вслед за дорожающей нефтью, отстранившись от негативной динамики мировых фондовых площадок.



Под наибольшим давлением накануне оказались акции Магнита (-5%), просевшие на новые многолетние минимумы. Несмотря на проводимый ежедневный байбэк, очень крупные участники продолжают выходить из этого актива. В бумагах наблюдается достаточно сильная техническая перепроданность. Вслед за Магнитом слабую динамику демонстрируют и другие представители продуктового ритейла: X5 Retail (-1,81%) Group и Лента (-1,91%). Общее отношение инвесторов к сектору остается очень осторожным.



Локальная разворотная формация пытается сформироваться в бумагах Новатэка (-2,97%), по которым ранее на дневном и недельном графике нарисовались классические «медвежьи дивергенции». Негативным сигналом мог бы послужить потенциальный спуск ниже 1100 руб.



Чуть более 2% во вторник потеряли акции МТС. Инвесторам могли не понравится новости о том, что компания покупает за 4,2 млрд руб. бизнес центр у Лидер-Инвест, дочки АФК Системы. Подобная практика может быть расценена участниками как один из способов перевода средств в сторону Системы, главной задачей которой в текущей ситуации является снижение долговой нагрузки на корпоративном центре.



При этом общие ожидания по индексу МосБиржи пока нейтральные. Сильная зона поддержки расположена лишь около 2380-2400 п., но сегодня подобный откат вряд ли реализуется.



Накануне ставки по американским Treasuries начали снижаться, что в моменте способно привести к коллективному отскоку или хотя бы просто к приостановке нисходящей тенденции на рынках акций развивающихся стран. Подобный фон мог бы сдержать индексы МосБиржи и РТС от сильного падения, особенно учитывая тот факт, что стоимость барреля нефти в рублях сегодня вновь подняла к рекордным значениям чуть выше 5600. Как известно, корреляция цены рублевой бочки с индексом МосБиржи достаточно высокая, ведь вес нефтегазового сектора сейчас около 52,5%. После локальной коррекции покупатели могут вернуться в акции Роснефти, Лукойла.



На рублевом долговом рынке ожидаемо наблюдается продолжение отката. Снижение индекса ОФЗ (RGBI) идет уже пять торговых сессий подряд. Учитывая локальный откат по долларовым доходностям, в краткосрочной перспективе ожидаю период локальной стабильности. При этом на среднесрочном горизонте с учетом всех рисков по-прежнему предлагаем ориентироваться на короткие ОФЗ или выпуски, купон по которым привязан к ИПЦ или RUONIA.



Рубль тем временем сохранят стабильность. Более того, в паре USD/RUB наблюдается даже некоторое снижение, что отчасти можно списать на вчерашний рост стоимости фьючерсов Brent до $85. Среднесрочное «дно» по USD/RUB ранее было показано около зоны поддержки 65-65,5. Если вдруг будет пройден уровень 67, то ориентиры сместятся в сторону 67,7-67,8. В итоге получается коридор 65-67,8, который при отсутствии нового внешнего негатива мог бы оставаться актуальным в ближайшие недели. При этом не исключено, что верхняя граница останется и около 67,1.



Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские рынки после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,14%, Brent в минусе на 0,22%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет совсем рядом с уровнем закрытия вторника.



Карпунин Василий, начальник отдела экспертов фондового рынка "БКС Брокер"







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.