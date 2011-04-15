Доход от майнинга биткоина стал на $1,7 млрд выше, но этого мало

Рынок криптовалют стабилен, капитализация составляет $216 млрд. Bitcoin находится у важного уровня поддержки, от которого возможен рост, с ближайшими краткосрочными целями $6650 и $6792. Текущая цена монеты $6541, за прошедшие сутки цена снизилась на -1,17%.



Затяжной флетовый период негативно отразился на доходности майнинга. Согласно последним данным, майнеры заработали $4,7 млрд в 2018 году. Хотя цифра и выглядит внушительно, следует учитывать то, что количество желающих вести этот бизнес сильно выросло, что привело к снижению доходности, поскольку вознаграждение майнеров упало, а вот затраты на электроэнергию остались прежними, а кое где и выросли.



Это сделало добычу цифровых денег неприбыльной, даже для крупнейших пулов майнеров. Прибыльность небольших майнеров, которые платят за электричество по розничным ценам, стала нулевой в 2018 г., это произошло впервые в истории. Таким образом, стоит ожидать что в ближайшее время некоторые игроки будут уходить из рынка, не в состоянии продолжать этот ставший не прибыльным для них бизнес.



В 2018 году доход от майнинга биткоина стал на $1,7 млрд выше, чем в 2017 году. Но ситуация на рынка крайне сложная, и даже такие крупные игроки как китайский майнинг-пул Bitmain испытывают трудности. В частности, Bitmain был вынужден распределить свои вычислительные мощности между разными странами, чтобы сократить траты на электричество.



Это не первый случай, когда крупные компании, зарабатывающие на майнинге, вынуждены менять условия своей деятельности, подстраиваясь под изменения рынка. К примеру, известный “облачный майнер” Genesis Mining закрыл контракты клиентов, сообщив, что из-за снижения курсов цифровых денег некоторые тарифы перестали приносить прибыль.



Это вынудило Genesis предложить своим клиентам перейти на пятилетние премиум-контракты, поскольку другие варианты ведения бизнеса перестали приносить прибыль. Коррекция рынка криптовалют и рост сложности сети привели к тому, что контракты, которые приносили меньше, чем размер их суточного обслуживания, стали закрываться.



Майнинг становится более сложным и энергоемким, поэтому компаниям приходится пересматривать свою финансовую политику. А майнеры-одиночки вынуждены распродавать свое оборудование и уходить из рынка.



В свою очередь, снижение количества активных майнеров приведет к росту вознаграждения за добытый блок, потому ведется ожесточенная борьба на “выживание”, ради того, чтобы остаться на этом рынке, и урвать таки “лакомый кусочек”. Еще больше подстегивает жадность сознание того, что объем биткоинов строго ограничен, и майнить будет все сложнее и сложнее, а рост стоимости криптовалют по причине их ограниченного количества вынуждает многих майнеров месяцами сидеть без прибыли, и оплачивать счета за электричество в минус для себя.





Ольга Прохорова, эксперт "Международного Финансового Центра"











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С уважением,

Брыкова Александра

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