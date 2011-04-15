Потребительский сектор остается аутсайдером рынка

Российский рынок торгуется в среду в красной зоне. Негативные настроения на мировых площадках не способствуют покупкам отечественных активов.



Позитивные факторы

– Высокая стоимость нефти в рублях

– Нефтяные котировки вернулись к $85 за баррель марки Brent

Негативные факторы

– Риски эскалации торгового конфликта между США и «остальным миром»

– Риски введения новых антироссийских санкций со стороны США

– Снижение интереса инвесторов к рисковым активам

В деталях



Российский рынок в начале сессии ушел в красную зону, но в середине дня отыграл потери. К 12:50 МСК индекс МосБиржи теряет 0,02%, индекс РТС при поддержке рубля торгуется в плюсе на 0,43%. Национальная валюта прибавляет в среднем по 0,2% как к доллару, так и к евро.



Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. МВФ накануне снизил прогноз роста мировой экономики в 2018 г. и 2019 г., выделив риски торговых войн и ужесточения монетарной политики. В фокусе внимание инвесторов остается динамика доходностей американских облигаций. Накануне доходности десятилетних treasuries ненамного снизились.



Азия закрыла день в незначительном плюсе. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng прибавили по 0,08% и 0,26% соответственно, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,18%.



Европейские рынки продолжают торговаться в красной зоне. К 12:50 МСК индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 в минусе на 0,4%.



Американские фьючерсы с утра снижаются в среднем на 0,1%, продолжая преимущественно негативную динамику основных индексов накануне.



Нефтяные котировки к 12:50 МСК курсируют на уровне $85. Во вторник цены на «черное золото» смогли вернуться к росту на фоне опасений перебоев в поставках нефти из-за урагана «Майкл» в Мексиканском заливе, где под угрозой оказалось 19% всей добычи в регионе. Сегодня уже после закрытия российского рынка будут представительны данные по запасам нефти в США от API. В 20:00 МСК EIA опубликует отчет Short term energy outlook. Завтра же ждем данных по запасам и добычи нефти от Минфина США и ежемесячного отчета от ОПЕК.



Российский рынок накануне не смог продолжить позитивную первой половины дня и ушел в красную зону. Сегодня с утра снижение продолжилось, но к середине индекс МосБиржи смог отыграть все потери, а индекс РТС вышел в плюс на 0,4%. Поддержку отечественным активам оказывают высокие цены на нефть. В тоже время, основное давление провоцируют внешние факторы, а, в частности, ситуация на мировых площадках, где преимущество в последние дни на стороне медведей. Опасения по поводу продолжения роста доходностей американских гособлигаций вынуждает инвесторов сокращать риск в портфелях в пользу качественных активов.

Корпоративный сектор



Основные продажи сегодня проходят в потребительском сектора. Бумаги Магнита несут потери пятую сессию подряд. Сегодня акция теряет 2,26% и торгуется на уровнях июня 2012 г. Инвесторы продолжают отыгрывать сообщение о приобретении ритейлером СИА Групп, да и в целом секторам остается под давлением. В минусе также курсируют бумаги М.Видео и Х5. В незначительном плюсе держится Лента.



Просадку в пределах 0,8% демонстрируют отраслевые индексы Micex TLC и Micex CHM.



После роста накануне в минусе сегодня оказались и металлурги. Участники торгов фиксируют прибыль в бумагах НЛМК, Алросы и Северстали. Продолжают подъем акции Норникеля, а снижение бумаги ММК и Полюса.



Негативную динамику демонстрирует в среду отраслевой индекс энергетического сектора.



С переменным успехом сегодня торгуются Micex FNL и Micex O&G. Здесь покупают акции Qiwi, Сбербанка, Новатэка и Транснефти. Поддержку последней оказывают сообщения о возможном проведении buy back, а также о консолидации 62% акций НМТП.



Стоит обратить внимание, что сегодня последний день с дивидендами торгуются акции ВСМПО-Ависма, НЛМК, Татнефти и Фосагро. 11 октября бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов. Стоит соблюдать осторожность: в этот день просадка по акциям может оказаться сопоставимой с размером дивидендов.







Анастасия Попова, аналитик БКС Брокер











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