Настроения на глобальных рынках неожиданно сильно ухудшились: падение американского рынка акций заставляет ждать усиления распродаж на фондовых и товарных рынках и сегодня. Вчера американские индексы потеряли 3,1%-4,1%, показав максимальные дневные изменения с февраля.



«Срыв» индексов, с фронтальным падением ключевых секторов, причем сильнее просел hi-tech, наиболее чувствительный к экономическому росту и инвестиционной активности. Вчера резко упали и цены на нефть: Brent вернулась ниже 82 долл./барр.



Причем падение произошло без явных значимых новостных поводов, явившись, скорее, результатом технических факторов и неготовности инвесторов, в условиях высоких долларовых ставок и тенденции к дальнейшему ослаблению юаня в условиях фазы «торговых войн», предъявлять спрос на рискованные активы.



Можно отметить, пожалуй, лишь заявления главы МВФ К. Лаггард о том: она указала, что мировая экономика не столь сильна, а накопленный долг – на максимумах, подводя развивающиеся страны в условиях ужесточения политик ведущих ЦБ под риск усиления оттока капитала. Интересно, что доходность 10-летних UST, ключевого бенчмарка «длинных» долларовых ставок, вчера не показала сильных изменений, а сегодня даже несколько откатывается от уровня в 3,2%.



В четверг мировые рынки, по нашему мнению, будут отыгрывать падение американского рынка, сохраняющего, судя по фьючерсам, инерцию к снижению. Так, азиатские рынки акций, теряют 2%-6%, корейский, китайские и новозеландский рынки падают более чем на 4%. Сегодня выходят данные по потребительской инфляции в США, которые, в случае более сильного роста, способны вновь подтолкнуть долларовые ставки к росту.



Но более важными для рынков, на которых наблюдаются сейчас близкие к пиковым уровни нервозности, с нашей точки зрения, являются завтрашние данные по торговому балансу КНР: Китай находится в эпицентре «торговой войны», и эта публикация может показать, есть ли негативное влияние повышения импортных пошлин США на внешнюю торговлю Поднебесной.



Российскому фондовому рынку, из-за разительного ухудшения внешних условий, сложно будет удержаться сегодня от снижения. Ждем с открытия торгов ухода индекса Мосбиржи в диапазон 2350-2400 пунктов.





Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Департамент стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"





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