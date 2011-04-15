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11.10.2018

Сегодня с утра вся биржевая Азия торгуется на отрицательной территории

Сегодня с утра вся биржевая Азия торгуется на отрицательной территории. Индексы акций развивающихся стран в глубоком минусе. Схожую картину мы можем увидеть и на российском рынке акций, однако у нас масштаб падения все-таки может быть более скромным, так как отечественные индексы продолжают получать поддержку со стороны относительно высоких цен на нефть.

Естественно в качестве главной голубой фишки, в которой сидит большинство иностранных инвесторов, выступают акции Сбербанка. Именно они могут оказаться под наибольшим давлением среди ликвидных бумаг, ведь многие инвесторы-нерезиденты при первых же признаках обвала на Западе могут начать убегать и с рынков развивающихся стран.

В качестве следующей горизонтальной поддержки по индексу МосБиржи выступает уровень 2380 п., который в 2018 г. дважды выступал сопротивлением и разворачивал восходящий тренд. Теперь этот рубеж способен стать локальной точкой опоры. При потенциальном пробое уровня 2380 п. цели коррекции сместятся к 2330-2335 п., но пока об этом преждевременно говорить.

По рынку нефти возможно продолжение временного отката ближе к $80 за баррель Brent

Российский рубль накануне пытался продолжить укрепление, однако ухудшившийся к вечеру внешний фон полностью поменял расклад сил. К концу торговой сессии пара USD/RUB поднялась к 66,9. В такой ситуации далее можно ориентироваться на область 67,7-67,8.


Карпунин Василий, начальник отдела экспертов фондового рынка "БКС Брокер"


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