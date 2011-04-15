Рынок отреагировал болезненно на политику повышения ставок ФРС

Вчера Д. Трамп публично высказался относительно политики повышения ставок ФРС, на что рынок отреагировал достаточно болезненно и, в большей степени, эмоционально.



Следующее повышение ставок запланировано в декабре 2018 года и в марте 2019 года. Особенно пострадали компании технологического сектора - индекс NASDAQ потерял более 4%. Не спадает напряженность вокруг разногласий между США и Китаем.



Вторая половина 2018 года началась с турбулентности на рынках развивающихся стран: кризис в Турции из-за разногласий между Эрдоганом и Трампом привел к обвалу национальной валюты более чем на 40%; из-за расширения санкций США российский рубль, также, обесценился на 20%, а южноафриканский ранд потерял 16%.



Кроме того, переговоры Великобритании и Евросоюза по Brexit проходят с затруднениями: ЕС не согласен на условия, предложенные британским премьером Т. Мэй. Более того, в Евросоюзе рост инфляции остановился и процентные ставки продолжают оставаться на нулевом уровне.



Сейчас мы не ожидаем «завала» на рынке акций США. Фундаментально в экономике США все хорошо. Акции оценены справедливо, а после коррекции 10/10/2018 некоторые имена фундаментально недооценены относительно своей справедливой стоимости.



Экономика США, в то же время, продолжает уверенно расти. Прирост ВВП во 2 кв. составил рекордные 4.2%, безработица находится на низком уровне – 3.9%. В 4 кв. экономическая активность будет оставаться высокой – индекс деловой активности в производственном секторе PMI находится на максимальном уровне с 2014 г, что подтверждает силу экономического роста. Количество безработных в экономике находится на самом низком за последние 49 лет уровне. Доллар США также сохраняет сильные позиции относительно валют как развивающихся, так и развитых стран.



Макроэкономическая статистика показывает, что экономическая активность растет уверенными темпами: увеличивается число занятых в экономике, безработица остается на низком уровне, инфляция находится вблизи целевого уровня в 2%.



В текущем году запланировано еще два заседания ФРС: 8 ноября и 19 декабря. Мы ожидаем, что на ноябрьском заседании ставки останутся без изменений, а в декабре комитет по операциям на открытом рынке произведет четвертое в этом году повышение на 25 б.п. до 2.25-2.50%.



В будущем, FOMC продолжит придерживаться достаточно прозрачной монетарной политики для достижения полной занятости и стабильной инфляции около 2%. Инвесторы сохраняют уверенность в перспективах экономики США. Мы ожидаем позитивную динамику в конце года и “Новогоднее ралли”. В данный момент цель по S&P 500 до конца года 3000 пунктов.





Юрий Скоркин, начальник Управления Инвестиционных стратегий "БКС Брокер"







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