Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11.10.2018

Рынок отреагировал болезненно на политику повышения ставок ФРС

Вчера Д. Трамп публично высказался относительно политики повышения ставок ФРС, на что рынок отреагировал достаточно болезненно и, в большей степени, эмоционально.

Следующее повышение ставок запланировано в декабре 2018 года и в марте 2019 года. Особенно пострадали компании технологического сектора - индекс NASDAQ потерял более 4%. Не спадает напряженность вокруг разногласий между США и Китаем.

Вторая половина 2018 года началась с турбулентности на рынках развивающихся стран: кризис в Турции из-за разногласий между Эрдоганом и Трампом привел к обвалу национальной валюты более чем на 40%; из-за расширения санкций США российский рубль, также, обесценился на 20%, а южноафриканский ранд потерял 16%.

Кроме того, переговоры Великобритании и Евросоюза по Brexit проходят с затруднениями: ЕС не согласен на условия, предложенные британским премьером Т. Мэй. Более того, в Евросоюзе рост инфляции остановился и процентные ставки продолжают оставаться на нулевом уровне.

Сейчас мы не ожидаем «завала» на рынке акций США. Фундаментально в экономике США все хорошо. Акции оценены справедливо, а после коррекции 10/10/2018 некоторые имена фундаментально недооценены относительно своей справедливой стоимости.

Экономика США, в то же время, продолжает уверенно расти. Прирост ВВП во 2 кв. составил рекордные 4.2%, безработица находится на низком уровне – 3.9%. В 4 кв. экономическая активность будет оставаться высокой – индекс деловой активности в производственном секторе PMI находится на максимальном уровне с 2014 г, что подтверждает силу экономического роста. Количество безработных в экономике находится на самом низком за последние 49 лет уровне. Доллар США также сохраняет сильные позиции относительно валют как развивающихся, так и развитых стран.

Макроэкономическая статистика показывает, что экономическая активность растет уверенными темпами: увеличивается число занятых в экономике, безработица остается на низком уровне, инфляция находится вблизи целевого уровня в 2%.

В текущем году запланировано еще два заседания ФРС: 8 ноября и 19 декабря. Мы ожидаем, что на ноябрьском заседании ставки останутся без изменений, а в декабре комитет по операциям на открытом рынке произведет четвертое в этом году повышение на 25 б.п. до 2.25-2.50%.

В будущем, FOMC продолжит придерживаться достаточно прозрачной монетарной политики для достижения полной занятости и стабильной инфляции около 2%. Инвесторы сохраняют уверенность в перспективах экономики США. Мы ожидаем позитивную динамику в конце года и “Новогоднее ралли”. В данный момент цель по S&P 500 до конца года 3000 пунктов.


Юрий Скоркин, начальник Управления Инвестиционных стратегий "БКС Брокер"



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100