Рубль проявляет силу и ждет новостей из Турции

Российский рубль в четверг показал свою силу, не отреагировав на падение нефтяных цен. Пары USDRUB и EURRUB снизились до уровней 66,26 и 76,81 рублей соответственно. Скорее всего, внимание участников торгов было сфокусировано на данных по инфляции США, которые оказались слабее прогнозов и на фоне коррекции в американской валюте, национальная валюта выстояла.



Однако один удачный день это еще не обещание дальнейшего укрепления, хотя сегодня факторов в его поддержку немного больше. Сегодня мы видим, что после самой значительной коррекции за последнее время восстанавливается рынок нефти. Нефти марки Brent удалось удержать уровень 79,80-80$ за баррель, от которого и начался коррекционный рост цен.



В 11-0 МСК состоится публикация ежемесячного обзора нефтяного рынка от МЭА, и возможно в отличие от ОПЕК, МЭА порадует игроков своими прогнозами и оценками.



К тому же финальный аккорд этой недели сыграет турецкий суд, который уже сегодня может освободить американского пастора Эндрю Брансона и тем самым дать надежду на отскок в валютах развивающихся стран.



В случае положительного исхода, рубль действительно может перейти к наступление и отодвинуть доллар в район 65,60-65,70 рублей, а единую европейскую валюту к уровню 75,50-76 рублей.



Но если зона 65,60-65,70 рублей выстоит, то американский доллар еще нанесет удар по позициям рубля и может скакнуть в район 68 рублей. Евро же вообще находится в относительной безопасности, так как до нижней границы текущего тренда на повышение, она имеет существенный запас хода. Пока уровень 74,50 рублей устойчив, о преломлении настроений говорить рано.



Среди среднесрочных факторов в поддержку рубля также стоит отнести и тот факт, что на рынок сейчас поступает валюта, предназначенная для выплаты промежуточных дивидендов, и на горизонте октября-ноября в совокупности экспортёрами может быть продано около 3 млрд. долларов.



Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.