Криптовалюты подрастут на фоне надежд на наведение порядка на крипторынке

Основные криптовалюты в пятницу подрастают в цене на фоне некоторой коррекции к обвалу предыдущего дня, когда падение курсов некоторых криптовалют превышало 10%.



Хорошей новостью для крипторынка стало сообщение о том, что власти России займутся это регулированием совместно с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Такое решение связано с появлением некоторых глобальных рисков в этой сфере, в частности, с появлением новых финансовых пирамид.



В частности, речь идет о группе компаний (ГК) «Кэшбери», которая заявила о приостановке работы до 1 ноября. При этом она временно заблокирует ввод и вывод средств, а также внутренние переводы. Ранее Банк России обнаружили в деятельности «Кэшберри», которая привлекала как обычные деньги, так и криптовалюту, признаки финансовой пирамиды.



Также участники рынка оценивают решение властей Китая создать в стране В национальную криптовалюту «стейблкоин». Планируется, что она будет привязана к юаню, а правительство Китая будет поддерживать местные компании в выпуске этой криптовалюты.

При таком новостном фоне курс биткоина на 11.00 за сутки вырос на 0,71% - до 6328 долларов при капитализации $109,5 млрд. Ethereum к этому времени символически понизился на 0,05% - до 199,3 доллара, его капитализация достигла $19,9 млрд. XRP за сутки вырос в цене на 4,65% - до 0,43 доллара при капитализации $17,1 млрд. Курс Litecoin увеличился к этому времени на 3,16% - до 53,8 доллара, его капитализация составила $3,1 млрд.



Общая капитализация крипторынка достигла уровня $202,3 млрд.

Можно ожидать, что в ближайшей перспективе основные криптовалюты продолжат корректироваться наверх. Биткоин может дорасти до 6400 долларов, Ethereum – вернуться выше 200 долларов, XRP – вырасти до 0,44 доллара, а Litecoin – укрепиться до 54,5 долларов.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club









В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.