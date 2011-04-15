Рубль не сдаётся

Рубль на удивление крепко держится в последние дни, несмотря на резкое падение мировых фондовых индексов и снижение котировок нефти . Доллар снизился к рублю в четверг с 66,9 к 66,3 руб., евро - с 77,02 - к 76,81 руб. В немалой степени этому содействует ослабление доллара в целом на рынке Форекс после разочарования из-за данных по инфляции в четверг 11 октября.



Ведь общий индекс доллара DX уменьшился накануне с 95,2 до 94,7 п. А к пятнице и паника на финансовых рынках остановилась. Нефтяные цены оттолкнулись вверх от сакраментального рубежа в $80/барр по Brentи превысили $81. Растут с утра и азиатские рынки акций на 0,5-2,4%. И уж если недавняя буря на внешних рынках не смогла ослабить рубль, то вряд ли это значимо сделает спокойная пятница, когда не ожидается существенных событий накануне выходных. Тем не менее индекс доллара в целом может подрасти на закрытии позиций на продажу, открытых в течение недели.



Соответственно, рубль, вероятно, в течение дня пятницы останется в узком диапазоне 66-67 руб/доллар и 76-77 руб/евро.







Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade







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