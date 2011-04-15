Валюты развивающихся стран продолжают демонстрировать силу.



Котировки на 14:50 МСК

Доллар: 65,98 руб. (-0,44%)

Евро: 76,39 руб. ( -0,55%)



Сегодня пара USD/RUB стартовала на положительной территории, обновив недельный минимум, и после кратковременного отскока продолжила оставаться в умеренном минусе. Пара EUR/RUB в пятницу также открылась вниз, переписав вчерашний минимум, и продолжила планомерно снижаться.



Вчера рубль ощутимо вырос, игнорируя активное снижение нефтяных цен. Позитивная динамика наблюдалась и на валютных рынках большинства развивающихся стран. Существенный откат индекса доллара и доходностей американских облигаций снизили риски усиления кризисных явлений на рынках EM.



Сегодня на мировых площадках наблюдается активное восстановление рисковых активов, связанное с надеждами на то, что возможная встреча лидеров США и Китая в рамках саммита в конце ноября способна снять внешнеторговую напряженность между двумя странами, что снизит вероятность глобальной торговой войны.



Несмотря на значительное снижение рублевой стоимости нефти, произошедшее в последние дни, российская валюта по-прежнему существенно недооценена относительно нефтяных цен, что является главным фактором ее стабильности, который уже проявил себя в предыдущие дни во время значительного падения котировок нефти.



Тем временем отечественный долговой рынок не проявляет признаков оживления: индекс гособлигаций RGBI остается вблизи трехнедельных минимумов, демонстрируя сегодня очередную попытку уйти вверх.



Нефть пытается скорректировать значительные потери. После двух дней активной нисходящей динамики сегодня утром нефтяные цены поступательно росли, но после старта российской сессии возобновили снижение. В данный момент котировки Brent торгуются в небольшом плюсе около отметки $80,6.



Давление на нефтяные цены оказали данные ежемесячных отраслевых докладов ОПЕК и МЭА, в которых организации снизили прогнозы роста глобального нефтяного спроса в 2018-2019 годах. Кроме того, повлиять на котировки нефти могут еженедельные данные о буровой активности на американском континенте, публикуемые в 20:00 МСК.



Доллар перешел к восстановлению. В конце предыдущей сессии американская валюта испытала существенное снижение, и сегодня в начале дня продолжала демонстрировать нисходящую динамику, обновив двухнедельный минимум. Однако после нашего открытия индекс доллара перешел к восстановлению, торгуясь сейчас в небольшом плюсе немного выше уровня 95 п.



Снижение американской валюты было вызвано вышедшими вчера данными по потребительской инфляции в США, которые оказались слабее прогнозов, что возродило надежду на уменьшение скорости роста ставок ФРС. Сегодня изменить ситуацию на мировых рынках могут данные по индексу потребительского доверия в США и его инфляционной компоненте (17:00 МСК).



Европейская валюта в начале дня повышалась, переписав двухнедельную вершину, но затем перешла к нисходящей коррекции. В данный момент пара EUR/USD находится вблизи отметки 1,157, теряя 0,2%.



Вчера пара USD/RUB в результате поступательного снижения прошла путь от верхней границы диапазона 66-67,11, до его нижней границы. Сегодня уровень 66 был пробит, однако далее пара приостановила нисходящую динамику.



Тем не менее, пока возобновление снижения выглядит более вероятным. Отменой данного сценария будет закрытие часового периода над сегодняшним максимумом 66,2.







Бабин Дмитрий, аналитик БКС Брокер







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