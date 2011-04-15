Высока вероятность приостановки повышения по индексу РТС

В пятницу в секторе высоколиквидных бумаг наблюдалось повышение, во многом объясняемое закрытием спекулятивных коротких позиций – прошедшее ранее резкое движение вниз выглядело избыточно эмоциональным. В течение дня была опубликована финансовая отчетность нескольких американских банков, которая в среднем выглядит лучше ожиданий участников рынка, что способствовало некоторому смягчению опасений, связанных с возможных «охлаждением» в экономике США на фоне роста процентных ставок и усиления торговых барьеров. Из российских голубых фишек наиболее заметно подорожали Сбербанк (SBER, +3.5%), Новатэк (NVTK, +3.3%), Газпром (GAZP, +3.1%). Акции корпорации Алроса (ALRS) подешевели на 4.0% из-за закрытия реестра акционеров «под дивиденды».

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Магаданэнерго (MAGE) подорожали на 7.4%, Якутскэнерго (YKEN) – на 3.5%, Центрального телеграфа (CNTL) – на 3.4%.

Фондовые индексы США в пятницу повысились на 1.1% - 2.3%, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом минусе, по азиатским также продолжается снижение.

Сегодня в течение дня высока вероятность приостановки наметившегося повышения по индексу РТС из-за ухудшения внешнего фона. Оптимизм, проявленный трейдерами на западных фондовых площадках в пятницу, в выходные был «охлажден» выступлением главы МВФ, в котором К. Лагард призвала участников рынков быть готовыми к высокой волатильности и предупредила о хрупкости глобального экономического роста. Кроме того, под вопросом оказалось выполнение сроков по достижению договоренности Великобритании и ЕС о формате Brexit (ближайшая важная дата приходится на 17.10, когда состоится саммит ЕС) – прошедшие в воскресенье переговоры не принесли положительных результатов. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации немногим выше отметки 66.0 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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