Рынок акций РФ продолжит рост на дорожающей нефти

Фондовый рынок России в понедельник сможет вновь несколько укрепить позиции на фоне роста цен на нефть и хорошей динамики американских индексов.

По итогам торговой сессии в пятницу российские индексы прибавили более чем 1,5% в рамках коррекции наверх после существенного падения четверга. Так, индекс Мосбиржи укрепился 1,54%, до 2403,02 пункта, индекс РТС - также на 1,54%, до 1141,35 пункта. Курс доллара вечером в понедельник снижался на 2 копейки, до 66,25 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 76,61 рубля.

При этом американские фондовые индексы в пятницу выросли до 2,3%на фоне сильной финансовой отчетности крупнейших банков США. Так, инвестгигантJP Morgan Chase по итогам января-сентября 2018 года увеличил чистую прибыль на 26% - до %25,4 млрд, а Citigroup - на 14%, до $13,7 млрд.

Основные европейские биржи завершили торги пятницы снижением индексов в среднем на 0,2%, так как участники рынка негативно отреагировали на комментариях главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. Как поняли из его выступления инвесторы, финансовый регулятор собирается проводить дальнейшее ужесточение монетарной политики. В частности, Драги говорил о рисках роста инфляции в еврозоне.

При этом европейские трейдеры проигнорировали неожиданно сильные данные по промышленному производству в регионе. В августе этот показатель вырос на 1% в месячном выражении, тогда как рынок ждал увеличения только на 0,4% по отношению к июлю.

Мировые цены на нефть с утра в понедельник растут более чем на 1% на фоне сообщений о сокращении добычи нефти в Иране в сентябре. Экспорт нефти из этой страны снизился на 800 тысяч баррелей в день, тогда как ранее составлял до 1,63 млн баррелей в сутки.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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