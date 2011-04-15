Индекс RGBI поддержал рубль во время укрепления доллара

В пятницу, 12 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 15 коп. (-0,23%), до 66,11 руб., курс евро – на 38 коп. (-0,50%), до 76,42 руб.

Рублевые пары завершили торги в пятницу снижением. По итогам недели рубль подорожал к доллару на 0,72%, к евро – на 0,99%. В течение дня влияние на динамику курса оказывали нефтяной рынок и укрепление доллара.

На торгах в Европе цена на нефть марки Brent снижалась до $79,20. Курс доллара повышался с 65,85 руб. до 66,43 руб., курс евро – с 76,22 руб. до 76,80 руб. С повышением нефтяных котировок рубль выбрался из минуса, закрывшись в положительной зоне против доллара и евро. Так же ему поддержку оказал своим ростом индекс RGBI. Я считаю, что для рубля динамика индекса важнее, чем цена на нефть.

В понедельник, 15 октября, на торгах в Азии нефть подорожала на 1,15%, до $81,44 за бочку. Такая динамика цен поддержит рубль на открытии торгов на Московской бирже. По паре доллар/рубль ожидаю снижения в район 65,50 руб. Доллар неохотно снижается против рубля, так как он в целом укрепляется на рынке Форекс, но если индекс RGBI продолжит восстановление курс доллара снизится против национальной валюты. Для пары евро/рубль целевая зона на сегодня составляет 75,65 руб. К 20 октября жду снижения на уровне 75,20 руб. за евро.







Владислав Антонов, аналитик Альпари









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