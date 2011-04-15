Индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше 2400, а рубль снизиться к 65,5

Мощный рост американского и российского рынков акций в пятницу пока нельзя рассматривать как устоявшийся тренд на восстановление. Есть вероятность, что это просто отскок перед продолжением падения. Однако стабильность доллара на мировом рынке, отсутствие признаков ухода крупных инвесторов в американскую валюту, говорит все-так в пользу того, что обвал фондовых площадок на прошлой неделе был локальным и не будет иметь далеко идущих последствий.

Сегодня с утра внешний фон складывается противоречивым: снижаются азиатские индексы и американские фьючерсы, зато порядка 70 центов прибавляет нефть. Поэтому мы ждем слабо-позитивного открытия рынка акций.

В течение дня Индекс Мосбиржи будет следить за внешними индикаторами и пока его динамика не определена. При улучшении внешнего фона рублевый индикатор попробует на прочность сопротивление 2445 пунктов.

Сегодня с утра можно попытаться купить «нефтянку», включая «Газпром», а также очень аккуратно и с короткими стопами Сбербанк, который может вновь попробовать подойти к уровню 200 руб за акцию.

Для рубля картина более позитивна. Приближение налогового периода будет способствовать продаже валюты экспортерами. Доллар пока стабилен на мировом рынке, но валютные трейдеры попытаются покупками рубля отыграть рост нефти.

Мы ждем снижения курса российской валюты ближе к 65,5 руб за доллар, но поводов для пробития трудного диапазона 65-65,5 пока нет.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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