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16.10.2018

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение коррекции вниз по паре доллар-рубль

В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. На 2.0% подорожал Магнит (MGNT), депозитарные расписки на акции которого, как сообщается, будут добавлены в индекс семейства WisdomTree (изменения вступают в силе после 19 октября). Кроме того, в плюсе закрылись Газпром нефть (SIBN, +2.0%) и ВТБ (VTBR, +1.4%). Тем временем металлургический сектор выглядел слабее рынка, что может объясняться ухудшением ожиданий в отношении темпов роста мировой экономики. Так, акции Северстали (CHMF) подешевели на 2.5%, ММК (MAGN) – на 2.3%, НЛМК (NLMK) – на 1.9%.
Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Ставропольэнергосбыта (STSB) подорожали на 8.8%, Камчатскэнерго (KCHE) – на 6.4%, Северо-Западного морского пароходства (SZPR) – на 5.3%.
Фондовые индексы США понизились на 0.3% - 0.9%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики движения.
В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи отметки 1150 пунктов по индексу РТС. В то время как рынки в целом стабилизировались после наблюдавшейся на прошедшей неделе коррекции вниз, индикаторы волатильности по-прежнему находятся выше своих средних значений за последние полгода – условия, не способствующие возобновлению устойчивого роста. Кроме того, в долговом секторе США вновь наметилось повышение доходностей по казначейским облигациям, что потенциально может оказать негативное влияние на спрос на рынках акций. В течение дня трейдеры на западных площадках будут следить за потоком корпоративной отчетности, который включает отчетность Johnson&Johnson (13:45 мск), Morgan Stanley (14:00 мск) и Goldman Sachs (14:30 мск). На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение коррекции вниз по паре доллар-рубль – поддержку рублю оказывают сравнительно высокие мировые цены на энергоносители, способствующие притоку выручки экспортеров.



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





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