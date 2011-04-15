Рынок акций может уйти к поддержке 2370 пунктов

Индекс Московской биржи, начавший вчера торги уверенным ростом, довольно быстро потерял все завоеванные позиции и по итогам дня снизился почти на 0,6%.

Не смог удержаться в положительной зоне и американский рынок. Причем Индекс S&P 500 закрылся ниже 200-дневной скользящей средней, что дает не очень сильные сигналы на продолжения падения. Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы пытаются отскочить, прибавляя порядка 0,2%, но при этом почти доллар по сравнению со вчерашним закрытием теряет нефть.

Все это говорит в пользу того, что российский рынок акций первые часы торгов проведет в 0,3-0,5-процентном минусе. Не исключено, про при ухудшении внешнего фона распродажи могут увести Индекс Мосбиржи в район поддержки 2370 пунктов, и пока нет уверенности, что она устоит.

Долгосрочные прогнозы в данных условиях делать бессмысленно, поскольку внутренних идей на российском рынке акций сейчас практически нет, и он целиком зависит от внешнего фона, который часто формируется на основании эмоций.

А вот снижение рубля на подешевевшей нефти вряд ли будет сильным и долгим. Российская валюта вновь будет пробовать на прочность диапазон 65-65,5 руб за доллар, ведомая прежде всего усиленными продажами долларов и евро в период выплаты налогов.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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