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16.10.2018

Конфликт между США и Саудовской Аравией может стать локальным фактором поддержки для котировок нефти

Котировки нефти марки Brent завершили торговую сессию понедельника снижением ниже $81 за баррель. Внутри дня продавцы предприняли попытку закрепиться ниже психологической поддержки $80, однако, тест снова оказался ложным. Участники рынка отыгрывают рост запасов нефти в США, который продолжается третью неделю подряд. Поскольку ряд ключевых нефтеперерабатывающих заводов США по-прежнему находятся на сезонном техническом обслуживании, есть высокая вероятность, что и в эту среду Администрация энергетической информации сообщит об очередном увеличении запасов нефти и нефтепродуктов. Параллельно растут и объемы добычи нефти в США, отражая высокие темпы ввода в эксплуатацию новых сланцевых нефтяных терминалов. Также на прошлой неделе ОПЕК и Международное энергетическое агентство (IEA) пересмотрели прогнозы по мировому спросу на нефть в сторону снижения. На этом фоне разговоры о потенциальном дефиците предложения на глобальном рынке явно утратили свою актуальность. Локальным фактором поддержки для котировок может послужить разгоревшийся между США и Саудовской Аравией конфликт, способный повлечь за собой сокращение предложения на мировом рынке. Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Эр-Рияда будут приняты «суровые карательные меры», если в результате расследования будет доказана причастность властей Саудовской Аравии к исчезновению Хашогги. В последний раз он был замечен входящим на территорию консульства в Стамбуле. Если конфликт все же удастся избежать на рынок вернутся продавцы.


Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets

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