В фокусе дня – коррекция на американском фондовом рынке на фоне корпоративных отчётов

Как мы уже видели за прошлую неделю американский фондовый рынок успел начать коррекцию и даже в этом преуспел. Большинство инвесторов восприняли идею ФРС США о продолжении цикла повышения ставок, хоть и с явным опозданием, но всё-таки как руководство к действию.

Реакция рынков, которую мы видели на прошлой неделе необходимо считать совершенно нормальным явлением. Больший интерес на сегодня представляет стартовавший на прошлой неделе сезон корпоративной отчётности и вещи с ним связанные.

Пока, по итогам прошлой недели, мы видели исключительно техническую коррекцию и не более. Тренды на данный момент не сломлены, но общий градус нервозности с рынка никуда не исчез.

Доходности американских долговых обязательств с погашением через 10 лет снова успели в рамках общего тренда увеличить свои уровни до отметок в 3,233% годовых, что несомненно стало новым максимумом за последние месяцы.

Рынок нефти после непродолжительной коррекции начинает ждать начало отопительного сезона и естественно будет следить за данными о уровне запасов нефти на восточном побережье США. За несколько последних недель запасы сырой нефти росли темпами существенно опережая общие ожидания рынка, но теперь к общим настроениям на товарно-сырьевом рынке присоединилась и интрига скандала с пропажей с Турции журналиста из Саудовской Аравии, что давит на рынок нефти неопределённостью взаимоотношений между Саудовской Аравией и США.

Правда говорить о санкциях в отношении официального Эль-Риада говорить пока крайне рано, но рынок насторожился.

В России фондовый рынок находится под воздействием общих настроений на международном финансовом рынке и общие тенденции международного валютного рынка, тут у нас, играют наибольшее значение.

Российская национальная валюта снова, на фоне общего настроя веры в светлое бездолларовое будущее, стремится укрепить свои позиции на внутреннем валютном рынке, даже не обращая внимание, на достаточно спорные результаты размещений ОФЗ на открытом рынке со стороны российского Министерства Финансов.

Мы очень надеемся на то, что стартовавший сезон корпоративной отчётности в США, расставит все точки над «и» и не только над этой буквой.







Роман Блинов, руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра"











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