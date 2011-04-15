Рубль на МосБирже близок к окончанию роста

Нефтяные цены в последние дни мало влияют на российскую валюту, поскольку практически не меняются, оставаясь в узком диапазоне $80-81 по Brent. Основные факторы для рубля - движение доллара на Форекс, санкционная тематика, давление на развивающихся рынках. К этому добавляется и налоговый период в России. Причём новых известий по санкциям и нагнетания рисков в начале недели не происходит. Всё это в совокупности и определяет ситуацию в начале торгов МосБиржи 16 октября.

Индекс доллара DX накануне несколько снизился с 95 п. до 94,7 п. При прочих равных условиях и продажах валюты экспортёрами это приводит к укреплению рубля, хотя и очень незначительному. Пара доллар/рубль снизилась с 65,65 к 65,4 руб. Евро/рубль ослабел даже меньше - с 76,03 к 75,92 руб. Такое соотношение связано с укреплением евро к доллару на Форекс в начале дня.

В целом технической поддержкой для доллара к рублю, находящемся по-прежнему в восходящем тренде, выступает уровень 64,8, от которого он может вновь развернуться вверх. Для евро аналогичный рубеж - 75 руб.

Фондовый индекс МосБиржи также находится в равновесии на уровне в районе 2400 п., поскольку локально сбалансированы противодействующие факторы, что не предполагает значимых движений в течение дня.







Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade











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