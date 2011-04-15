Во вторник настрой на рынке был сравнительно оптимистичным – основанием для улучшения обстановки стала стабилизация цен на нефть Brent выше $81 за баррель, а также сравнительно сильные финансовые результаты западных эмитентов (включая Johnson&Johnson и Goldman Sachs), отчасти смягчившие опасения, связанные со способностью американской экономики выдержать цикл повышения процентных ставок. В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подорожали Сбербанк (SBER, +2.7%), Алроса (ALRS, +2.5%), НЛМК (NLMK, +1.7%), Норникель (GMKN, +1.6%), Роснефть (ROSN, +1.4%).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Южного Кузбасса (UKUZ) подорожали на 7.8%, ОАК (UNAC) – на 4.1%, Интер РАО ЕЭС (IRAO) – на 3.2%, Лензолото (LNZL) – на 2.8%.

Фондовые индексы США выросли более чем на 2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики движения.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение – смягчение внешнего фона, отчасти обоснованное потоком финансовых показателей крупных западных эмитентов, способствует восстановлению активности покупателей. В течение дня на поведение глобальных инвесторов могут влиять сообщения по ходу саммита ЕС, на котором будет обсуждаться формат выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение коррекции вниз по паре доллар-рубль, но сильное движение пока выглядит маловероятным – поддержка рубля в виде высоких цен на нефть компенсируется некоторым укреплением доллара США к корзине мировых валют (индекс DXY закрепился выше 95 пунктов).







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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