Индекс Мосбиржи попробует подняться к 2450

Индекс Мосбиржи так и не решился вчера штурмовать поддержку 2370-2380 пунктов с целью закрепиться ниже и сформировать нисходящий тренд. Наоборот, от этого уровня произошел мощный разворот на фоне перешедших к росту цен на нефть и американских фьючерсов.

Сегодня с утра рынок акций примерно 0,3-0,5-процентным гэпом вверх отыграет вчерашний рост фондовой Америки. При небольшом улучшении внешнего фона рублевый индикатор попробует подняться к сопротивлению 2445-2450 пунктов. Но вот для похода дальше поводов пока нет. Быть может он появится под вечер, если американские рынки продолжат расти, что весьма вероятно. Технические факторы говорят в пользу продолжения роста: S&P 500 проколол 200-дневную скользящую среднюю, но закрепиться ниже нее не смог, нарисовав разворот.

В районе 200 рублей может быть стоит прикрыть часть спекулятивных лонгов по Сберу – диапазон 200-204 руб котировки банка неоднократно не смогли пройти. Однако при удачном раскладе следующей целью роста Сбербанка станет отметка 217 руб.

Валютная пара доллар-рубль находится в вязком коридоре 65-65,5. Сегодня с утра на рубль будут действовать противоречивые факторы. К отметке 65 руб за доллар российскую валюту будет гнать общее повышение интереса к риску, налоговый период, а также относительно высокие цены на нефть. Против рубля будет играть, прежде всего, укрепление доллара на мировом рынке.

Важное значение на динамику рубля до конца недели окажет проводимый сегодня аукцион Минфина по размещению ОФЗ, который покажет объем спроса на рублевые бумаги.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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