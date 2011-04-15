Рубль демонстрирует силу на волне спроса на ЕМ

Рынок акций РФ закончил торги во вторник на мажорной ноте,

поддерживаемый общим ростом спроса на рискованные активы на мировых рынках после обвала американского рынка акций на прошлой неделе. Инвесторы выкупают акции компаний в надежде, что все обойдется и спрос на рискованные активы восстановится. Поддержку местному рынку акций и рублю оказал рост активов ЕМ на волне отсутствия новых негативных новостей с «фронта» торговой войны между США и КНР.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний металлургического (+1.85%), телекоммуникационного (+1.31%) и энергетического (+1.17%) секторов. Индекс ММВБ закончил торги ростом на 1.18% и закрылся на отметке 2417.26

пункта. Индекс РТС вырос на 1.67% и остановился на уровне 1165.87

пунктов фоне укрепления курса рубля к евро и доллару.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ снова колебались возле уровня закрытия понедельника в ожидании новостей о встречe между представителем Вашингтона и Эр-Риядом по поводу убийства саудистского журналиста в посольстве Саудовской Аравии в Турции. Помимо этого рынок никак не может понять, какое окажет влияние на предложение сырой нефти на мировом рынке прекращение ее поставок Ираном. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 0.03% до 80.75 доллара за баррель. Западно-техасская WTI потеряла 0.10%, снизившись до 71.70 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии продолжил ралли против евро и доллара США на фоне снижения доходности ОФЗ и спроса на активы на развивающихся рынках (ЕМ). Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии упала на 0.61% до 65.24 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра снизилась на 0.55% до 75.60 рублей за один евро.

Спрос на ЕМ поддерживает рубль и акции российских компаний, но в

нынешней ситуации можно говорить не о фактическом развороте на рынках, а лишь об эффекте качелей, когда под влиянием настроений инвесторы то покупают, то распродают активы.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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