Фондовый рынок РФ начнет торги среды уверенным ростом на фоне позитивного настроя инвесторов на мировых рынках

Российский фондовый рынок в среду может показать уверенный рост на фоне активных покупок на крупнейших мировых биржах и дорогой нефти.

Российский рынок акций уже накануне показал неплохой рост по основным индексам вслед за подъемом цен на нефть и покупками на мировых рынках. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,18% - до 2417,26 пункта, индекс РТС - на 1,67%, до 1165,87 пункта. Курс доллара вечером во вторник снижался на 26 копеек — до 65,4 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 75,8 рубля.

Основные американские фондовые индексы во вторник прибавили до 2,9% на фоне позитивной реакции инвесторов на финансовые результаты крупнейших компаний банковского сектора США. Так, по итогам третьего квартала текущего года прибыль инвестгиганта Goldman Sachs увеличилась на 21% - до $2,5 млрд. А Morgan Stanley отчитался о росте чистой прибыли за квартал на 18,6% - до $2,1 млрд. Европейские индексы завершили торги вторника ростом на 0,4-1,5% в ожидании итогов саммита глав стран Евросоюза, на котором будут обсуждаться условия Brexit.

Азиатские рынки в среду показывают рост до 1,5% на фоне активных покупок на американских биржах. При этом китайский рынок выглядит несколько слабее остальных рынков региона из-за распродаж в акциях компаний сектора здравоохранения после новостей в «деле о вакцинах. Так, во вторник стало известно, что производитель фармацевтических препаратов из китайской провинции Цзилинь Changchun Changsheng Life Sciences оштрафован на 9,1 млрд юаней за подделку вакцины от бешенства.

Мировые цены на нефть в среду утром не показывают единой динамики после публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов в США за неделю. Так. коммерческие запасы нефти в стране сократились на 2,1 млн баррелей. При этом рост цен на нефть несколько сдерживается из-за укрепления доллара.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





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