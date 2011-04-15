Факторы поддержки рубля пока превалируют. Аукционы Минфина могут изменить баланс сил

Во вторник, 16 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 34 коп. (-0,52%), до 65,30 руб., курс евро – на 38 коп. (-0,51%), до 75,61 руб.

Рубль успешно отыгрывает потери у иностранных валют пользуясь фазами роста нефтяных котировок, индекса RGBI, а также налоговым периодом в России и общим ослаблением доллара США.

Цена на нефть сорта Brent несколько дней подряд закрывается выше $80. Индекс RGBI подскочил на 0,52%, до 134,46. Для индекса это большой прирост. Доллар качает в разные стороны из-за переговоров по Brexit через укрепление европейских валют, а также выходящей смешанной статистики в США.

У рубля есть хорошая поддержка, с которой он способен ещё раз проверить на прочность уровень 65 руб. за доллар США. Министерство финансов России 17 октября проведет аукцион по продаже двух выпусков ОФЗ в общем объеме 15 млрд руб. Тут нужно следить не за результатами аукционов, а за тем, как отреагирует индекс RGBI.

В среду, 17 октября, торги по нефти проходят в небольшом минусе – это коррекция к вечернему росту. Учтивая, что отчет Американского института нефти отразил сокращение запасов черного золота за минувшую неделю, то далее рост может возобновиться на американской сессии после публикации официального отчета Минэнерго США. Пока положительные факторы для рубля превалируют над негативными, буду ждать от пары доллар/рубль снижения до 65 руб. По паре евро/рубль цель остается на уровне 75,20 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари









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