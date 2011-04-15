Рынок акций РФ на открытии в четверг пойдет вниз за мировыми рынками

Российский фондовый рынок на открытии в четверг продолжит снижение вслед за мировыми биржами, но в течение дня его могут поддержать восстанавливающиеся после падения цены на нефть.

Российский рынок акций накануне снизился по основным индексам на фоне негативных тенденций на мировых фондовых рынках. По итогам торгов среды индекс Мосбиржи сократился на 0,24%, до 2411,42 пункта, индекс РТС - на 0,26%, до 1162,79 пункта.

Рубль вечером умеренно снижался против доллара и прибавлял к евро на фоне ослабления европейской валюты против доллара на мировом валютном рынке.

Основные американские фондовые индексы в среду снизились в пределах 0,4% после публикации протоколов заседания ФРС США. Члены комитета по открытым рынкам ФРС посчитали целесообразным дальнейшее повышение процентной ставки на фоне сильных показателей экономики США.

Также в среду вышла слабая отчетность IBM за третий квартал. Чистая прибыль компании за этот период сократилась на 1,2% - до $2,7 млрд.

Европейские биржи накануне также показали в основном ослабление фондовых индексов. Азиатские индексы в четверг снижаются в пределах 2%.

Мировые цены на нефть немного пошли наверх и находятся выше отметки $80 за баррель марки Brent после существенного снижения накануне, когда нефть марки WTI в подешевела более чем на 3% и впервые с 21 сентября опустилась ниже $70 за баррель после публикации данных по запасам нефти в США. Как сообщило в среду американское минэнерго, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 6,5 млн баррелей, тогда как участники рынка ожидали значительно меньшего роста — всего на 1,6 млн баррелей.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





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