В среду в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. Операционные результаты НЛМК (NLMK, +2.0%) вызвали некоторое оживление в металлургическом секторе: акции Северстали (CHMF) подорожали на 2.8%, Норникеля (GMKN) – на 1.5%. Тем временем в минусе закрылись Новатэк (NVTK, -3.2%), Газпром нефть (SIBN, -3.0%), Сбербанк (SBER, -1.0%), Аэрофлот (AFLT, -1.0%). В то время как поток корпоративной отчетности дает некоторые основания для смягчения опасений, связанных с экономикой США, обстановка на нефтяном рынке выглядит неопределенной, что (в совокупности с санкционными рисками) препятствует восстановлению устойчивого восходящего тренда на рынке акций РФ.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ОАК (UNAC) подорожали на 25.0%, Северо-Западного морского пароходства (SZPR) – на 9.7%, ОВК (UWGN) – на 5.1%.

Фондовые индексы США потеряли в пределах 0.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в некотором минусе, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

Сегодня торги на рынке акций могут начаться с коррекции вниз. Опубликованные вчера вечером комментарии комитета по открытым рынкам ФРС США к экономическим прогнозам, сформированным по итогам сентябрьского заседания, показывают, что среди членов комитета все большей поддержкой пользуется идея повышения процентных ставок выше уровня, который на текущий момент можно было бы считать нейтральным – эти оценки не влияют на ожидания в отношении ближайших решений ФРС (еще одно повышение базовой процентной ставки в текущем году), но подразумевают, что в результате цикла ужесточения денежной политики ставки могут оказаться выше, чем предполагалось до сих пор. Усиление неопределенности в отношении действий ФРС оказывает негативное влияние на спрос на рынках акций и способствует повышению доходностей на долговом рынке (доходность по десятилетним казначейским облигациям вновь превысила 3.2% годовых). На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение в направлении отметки 66.0 по паре доллар-рубль – изменение ожиданий в отношении денежной политики ФРС оказывает поддержку курсу доллара.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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