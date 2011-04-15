Внешний фон на начало дня строго негативный

В США удалось избежать сильных продаж, но об уверенном росте говорить пока не приходится. Фьючерсы на США в небольшом минусе. В Азии снижение по основным индексам около процента. Сальдо торгового баланса Японии вышло лучше ожиданий, но причина в резком замедлении роста импорта.

Долговые рынки без больших изменений, доходность по UST-10 снова чуть выше 3,2%.

Нефть после данных по запасам в США неожиданно резко возросших, ушла вниз и сейчас торгуется около $80 за баррель Brent, хотя вчера опускалась и ниже. Драгоценные металлы в небольшом минусе. Более серьёзное, порядка процента, снижение в сегменте промышленных металлов. Продовольствие также неглубоко в красной зоне.

На валютном рынке подъём индекса доллара, в паре с евро американская валюта пробила вниз отметку 1.15.

Среди макростатистики и макрособытий сегодня выделим саммит ЕС и набор индексов от ФРБ Филадельфии, а также заявки на пособие по безработице из США.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка











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