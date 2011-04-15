Доллар вернулся к росту, развернув тренд рубля

Рост рубля вновь натолкнулся на укрепление американской валюты. По итогам среды, пара USDRUB прибавила 19 копеек, поднявшись до 65.50, в то время как EURRUB снизилась на 33 копейки – до 75.29. Что же касается бивалютной корзины, то она все же потеряла в цене 4 копейки, и это стало пятым по счету днем снижения.

Укрепление доллара вызвано сохранением решительной позиции ФРС на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, что может обернуться возвращением тех факторов, которые пугали развивающиеся рынки в августе-сентябре.

Единодушный настрой членов FOMC на дальнейшее «затягивание гаек» способен запустить новую волну роста доллара, вслед за повышением процентных ставок на долговых рынках США. В свою очередь, более высокие ставки по американским долговым бумагам провоцируют отток капитала с рынков развивающихся стран.

Сегодня с утра все ключевые валюты крупных развивающихся экономик оказались под давлением. Так, китайский юань вернулся к отметкам вблизи 6.94 за доллар, что близко к минимумам, которых валюта не достигала с января 2017-го. Снижения пока не удается избежать даже турецкой лире. USDRTY растет впервые за две недели, несмотря на прекращение геополитических трений после освобождения турецким судом американского пастора. Южноафриканский ранд и мексиканский песо теряют второй день к ряду, вслед за восстановлением спроса на доллары.

Нефть также находится под давлением. Вчера котировки Brent провалились к минимумам 4х недель и оказались ниже $80 за баррель. Давление усилилось после новой порции новостей о значительном росте запасов сырой нефти в США, а также на смягчении риторики Трампа в отношении Саудовской Аравии. Кажется, на данный момент удалось избежать обострения.

Таким образом, у рубля просто не осталось внешних факторов поддержки, что, вероятно, будет сегодня давить на котировки. Важно отметить: высоки шансы, что давление (хоть и весьма умеренное) в ближайшие дни будет только нарастать, так как рынки примутся вновь отыгрывать жесткий тон ФРС и снижение геополитической напряженности.







Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro











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