Кажется, что все хорошо.

Вчерашний день на мировом финансовом рынке прошел вполне спокойно и даже ожидаемо. Как и предполагалось Единая Европа так толком и не договорилась с Англией по поводу развода и выхода Великобритании из состава Европейского Союза. Более того, по заявлению Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, официальный Лондон будет рассматривать предложение Европейского Союза о необходимости продлить переходный период в рамках выхода Англии из состава Единой Европы. Предполагается, что нужно создать особые условия и период, в ходе которого отношения Лондона с Брюсселем будут регулироваться нынешними правилами, на 21 месяц после марта 2019 года, сообщает международное информационно-аналитическое агентство Bloomberg.

Тем временем, в Турции следователи докопались до реальных улик убийства журналиста The Washington Post, Джамала Хашогги, которое произошло, и это уже вроде бы окончательно доказано, на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Весь мир теперь следит что будет дальше между Саудовской Аравией и США, тем более, после того, как официальная Анкара уже поспешила на весь мир заявить о том, что 59-летний журналист был именно убит на территории консульства Саудовской Аравии. Официальные представители Турции заявляют, что у нее есть видео- и аудио материалы, доказывающие причастность и подтверждающие причастность Саудовской Аравии к убийству журналиста, что задаёт множество вопросов в отношении перспектив товарно-сырьевого рынка.

Как мы знаем, ещё на прошлой неделе официальный Вашингтон требовал от Дональда Трампа жёсткой реакции на события вокруг разбирательства и следствия, организованного турецкими властями, более того, поддавшись на волну негодования в СМИ, Трамп пообещал применить "суровое наказание" против Саудовской Аравии, но в ответ на угрожающую риторику со стороны Вашингтона, официальный Эль-Риад уже успел осадить американских политиков, заявлением о том, что если США предпримут какие-либо действия, чтобы наказать Саудовскую Аравию за убийство оппозиционного журналиста, Саудовская Аравия приложит все усилия на товарно-сырьевом рынке для того чтобы цены на нефть выросли.

Парадокс ситуации заключается в том, что на данный момент Президент США Дональд Трамп явно не собирается отказываться от дружбы со своим давним партнёром по Ближнему Востоку, о чём он сообщил в среду американским СМИ, заявив, что он не хочет отказываться от союзнических отношений с Саудовской Аравией из-за исчезновения журналиста и попросил Турцию предоставить все материалы следствия для изучения.

С другой стороны, вчера в США были опубликованы протоколы прошедшего заседания ФРС США, которые весь финансовый мир зовёт «минутками ФРС». С одной стороны тут нового видения о позиции ФРС США в отношении перспектив повышения ставок и сокращения ликвидности в американской экономики, фондовый рынок так и не получил. В итоге, в рамках коррекции, после прошедшего на прошлой неделе падения, акции на Уолл-Стрит немного подросли, завершив торги небольшим снижением.

Пока все разбирались с Саудовской Аравией и данными ФРС США, торги в Америке кончились и пришло время Юго-Восточной Азии и стран Тихоокеанского побережья, где ньюс-мейкерами выступили китайские власти. Вчера Министерство Финансов США по каким-то внутренним причинам, вполне понятного характера, выраженного в необходимости хоть как-то решать вопрос во внешнеторговом противостоянии с КНР, решили не продлевать в отношении ЦБ КНР статус финансового и валютного манипулятора, что привело как минимум к неожиданным последствиям для некоторых игроков финансового и валютных рынков. Реакция китайского ЦБ КНР была просто молниеносной, буквально спустя всего несколько часов после решения американского регулятора, не признавать Китай валютным манипулятором, Народный банк Китая опустил, своим волевым решением, курс юаня до минимума за 21 месяц.

Так что всё интереснее и интереснее становится в мировой экономике и политики.

Ну а пока экономисты, аналитики и биржевые спекулянты следят за действиями политиков, в США ряд СМИ заговорили о изменяющихся реалиях мировосприятия со стороны Пентагона. Как выяснилось из опросов, проведённых в рядах армейских подразделений армии США, почти 46% американских военных считают, что США в следующем году вступят в полномасштабную войну, о чём свидетельствует опрос издания Military Times. Примечателен тот факт, что по итогам опроса, проведённого в 2017 году,. такую точку зрения высказывали лишь 5% опрошенных военнослужащих армии США.

Засада где-то очень близко.







Роман Блинов, руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра"









В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.