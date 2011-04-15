Инвесторы оценивают влияние протоколов ФРС

Фондовые индексы закрылись в среду в небольшом минусе, так как вышедшие протоколы сентябрьского совещания ФРС подтвердили ее намерение повышать процентные ставки, пока рост экономики не замедлится. S&P500 снизился на 0,03%. Лучше рынка после положительного отчета Netflix выглядел сектор медиа и коммуникаций.

Доллар значительно укрепился к основным валютам из-за повышения процентных ставок, а евро в паре с ним опустился до 1,1500.

Фондовые площадки АТР в этот четверг торгуются в минусе (индекс Шанхайской биржи теряет больше 2%) на фоне сохранения риска эскалации торговых войн после заявления Трампа о возможном выходе из почтового соглашения с КНР. По этому договору китайские компании осуществляли доставку небольших посылок в США по сниженным тарифам.

Европейские площадки тем временем показывают позитивную динамику. Доходность американских 10-летних облигаций после публикации протоколов ФРС, в которых регулятор подтвердил курс на повышение ставок, вновь преодолела уровень 3,20%. Инвесторы оценивают влияние возможных дальнейших шагов регулятора на фондовый рынок. Мы считаем, что S&P500 в ходе сегодняшней сессии постарается вырасти на 0,5%, до 2825 пунктов.

Из важной экономической статистики стоит обратить внимание на индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Консенсус предполагает снижение показателя из-за рисков торговых войн, однако с учетом последних позитивных данных о производстве фактический результат может оказаться выше прогнозного. Это способно позитивно отразиться на акциях компаний производственного сектора.

С технической точки зрения индекс S&P500 не нашел в себе сил подняться выше 100-дневной скользящей средней на уровне 2825 пунктов. Тем не менее форма вчерашней «свечи» с большей тенью снизу показывает, как уверенно движение вниз было откуплено под конец сессии. Таким образом попытка медведей усилить падение не удалась, что может свидетельствовать об определенном покупательском интересе.

До открытия рынка сегодня стоит обратить внимание на публикацию отчетности Blackstone, BNY Mellon, Philip Morris International и Travelers. По всем этим компаниям ожидается рост прибыли. Отдельного внимания заслуживает отчет Philip Morris International. Рынок в последнее время снизил ожидания продаж IQOS, поэтому более сильные результаты способны поддержать акции компании. После закрытия свои отчеты представят American Express, PayPal, которые, как предполагает консенсус, также продемонстрируют увеличение прибыли.







Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»







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