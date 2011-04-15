Вчера российский рынок показал отрицательную динамику. Котировки акций лихорадит. Старая примета подтвердилась – акции Газпрома росли последними. Недавний рост рынка, в ходе которого индекс РТС не смог закрепиться выше 1200 пунктов происходил за счет акций нефтегазового сектора, естественно когда цены на нефть стали снижаться отечественные индексы расти перестали. В четверг цена нефти Brent упала ниже $80, на фоне четвертого подряд недельного роста запасов нефти в США. Несколько смягчили падение цен на нефть ухудшение отношений между США и Саудовской Аравией и снижение экспорта из Ирана. На прошлой неделе объем запасов сырой нефти в США вырос на 6,5 млн баррелей, как сообщило минэнерго страны. Это стало четвертым недельным увеличением запасов нефти подряд. Рост объема запасов втрое превысил прогнозы аналитиков. С точки зрения технического анализа цены на нефть могут снизиться в район $75 (в рамках коррекции).

С китайским и американским фондовым рынком тоже не все благополучно. На американском фондовом рынке следует ожидать дальнейших больших распродаж, полагает директор по техническому анализу в Altaira Capital Partners Ральф Акампора. Пока остается под большим вопросом, сможет ли S&P 500 удержать минимумы прошлой недели. По прогнозам Ральфа Акампоры, которого называют «крестным отцом технического анализа», американский фондовый рынок может показать падение примерно на 10%. После падения четверга, по итогам с начала октября Dow Jones Industrial Average и S&P 500 упали более чем на 4%, а Nasdaq Composite – более чем на 7%. Акампора отмечает большое количество факторов неопределенности, которые оказывают давление на рынок. Так, советник Белого дома по вопросам экономики Ларри Кудлоу заявил, что Китай не отреагировал в позитивном ключе ни на одну «просьбу» США в ходе торговых переговоров.

В четверг главные американские биржевые индексы показали падение свыше 1%. Рынок упал на фоне новостей из Европы: Еврокомиссия вынесла предупреждение Италии в связи с проектом бюджета. Кроме того, вероятность возникновения напряженности в отношениях между США и Саудовской Аравией оказала дополнительное негативное воздействие на уровень инвесторского аппетита к риску, который и без того был не на высоте из-за мировых торговых конфликтов и повышения процентных ставок. По итогам торгов индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,44% до 2768,78, промышленный индекс Dow Jones Industrial Average – на 1,27% до 25379,45, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite отличился особенно сильным падением – на 2,06% до 7485,14. S&P 500 закрыл торги немногим выше 200-дневной средней, которая является ключевым индикатором долгосрочного тренда. Как и индекс Nasdaq Composite, падение свыше 2% показали такие сектора S&P 500, как информационные технологии и потребительские товары и услуги выборочного спроса. Среди секторов S&P 500, которым удалось не уйти по итогам торгов в красную зону, только коммунальные услуги и недвижимость, которые закрыли торги практически нулевой динамикой. Акции компаний коммунальных услуг и недвижимости считаются защитными активами.

Думаю, до промежуточных выборов в США мировые рынки продолжит лихорадить.







Андрей Верников, заместитель генерального ди⁠ректора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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