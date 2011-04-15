В четверг в секторе высоколиквидных бумаг преобладали продажи. Сравнительно слабая отчетность отдельных международных компаний (например, германской SAP) и усиление опасений, связанных с долговой нагрузкой Италии (проект итальянского бюджета вновь подвергся критике со стороны ЕС) вернули рынки в режим сокращения риска. В итоге НЛМК (NLMK) подешевел на 3.1%, Газпром нефть (SIBN) – на 3.0%, Газпром (GAZP) – на 2.7%, Алроса (ALRS) – на 2.1%, Аэрофлот (AFLT) – на 2.0%, Северсталь (CHMF) – на 1.7%, Лукойл (LKOH) – на 1.6%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ОАК (UNAC) подешевели на 5.4%, Иркутскэнерго (IRGZ) – на 4.1%, Северо-Западного морского пароходства (SZPR) – на 3.9%.

Фондовые индексы США понизились на 1.3% - 2.1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в течение дня возможна приостановка коррекции вниз по индексу РТС. Комментарии китайских регуляторов дали основания ожидать мер поддержки ликвидности, что вызвало разворот вверх по китайским фондовым индексам и может стать поводом к сворачиванию спекулятивных коротких позиций и на других развивающихся рынках. Вместе с тем, волатильность на рынках акций остается повышенной - в подобных условиях любое повышение по фондовым индексам пока не может трактоваться как признак восстановления устойчивого восходящего тренда. Напротив, краткосрочный тренд по фондовому индексу развивающихся рынков MSCI EM, с позиций технического анализа, остается нисходящим. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация в диапазоне 65.5 – 66.0 по паре доллар-рубль, во второй половине дня повлиять на курс доллара могут данные по продажам домов на вторичном рынке США (17:00 мск).







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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