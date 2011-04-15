Рынок акций РФ продолжит снижение

Фондовый рынок России на открытии в четверг продолжит нисходящее движение, хотя в течение дня может получить заряд оптимизма от корректирующихся наверх цен на нефть.

В четверг российский рынок снизился на неблагоприятной конъюнктуре мировых рынков. По итогам торгов индексы Мосбиржи снизился на 1,36%, до 2378,62 пункта, индекс РТС - на 1,95%, до 1140,17 пункта.

Рубль накануне умеренно снижался против доллара и евро из-за ухода цены нефти ниже отметки $80 за баррель марки Brent. Курс доллара вечером в четверг подрастал на 34 копейки — до 65,84 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 75,43 рубля.

Основные американские фондовые индексы в четверг снизились на 1-3-2%, так как инвесторы продолжили отыгрывать публикацию протокола ФРС США, на котором участники высказались за дальнейшее повышение процентной ставки на фоне сильных показателей американской экономики.

Азиатские индексы в пятницу продолжают снижение, хотя китайские биржевые индикаторы пытаются скорректироваться наверх после падения на 3%, последовавшего за заявлением властей Китая о том, что экономика страны страдает из-за торгового конфликта с США.

Европейские биржи в четверг показали снижение основных индексов на 0,4-1,1% из-за отсутствия прогресса в обсуждении условий Brexit. Ранее запланированный по этому вопросу на ноябрь саммит проводиться не будет. Кроме того, власти Великобритании рассматривают возможность продлить переходный период после выхода страны из ЕС.

Мировые цены на нефть c утра в пятницу немного подрастают , хотя по-прежнему находятся ниже уровня $80 за баррель марки Brent. Ранее они ушли ниже этой отметки на фоне данных о неожиданном увеличении запасов нефти в США. Как сообщило минэнерго страны, американские запасы нефти за неделю увеличились на 6,5 млн баррелей, тогда как рынок ожидал роста только на 1,6 млн баррелей.





Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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