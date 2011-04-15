Новая волна снижения спроса на рисковые активы привела к коррекционному движению в большинстве валют развивающихся стран в ходе вчерашних торгов. Бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира ослабли вчера на 0,9-1,5%, и на этом фоне ослабление рубля всего на 0,5% смотрится относительно скромно.

Пара доллар/рубль постепенно возвращается к отметке в 66 руб/долл., но при этом какого-либо серьезного давления рубль пока скорее не испытывает. С середины сентября пара доллар/рубль большую часть времени находится в диапазоне 65-67 руб/долл., который на данный момент выглядит как диапазон временного равновесия. С одной стороны, российский рубль по-прежнему сильно недооценен, исходя из текущего уровня нефтяных цен и размера положительного сальдо текущего счета (что в условиях отказа ЦБ РФ от покупок валюты на открытом рынке до конца года весьма позитивно для рубля). С другой стороны, внешняя конъюнктура для валют развивающихся стран остается не самой благоприятной, а санкционные риски сохраняются (считаем, что актуальность санкционной истории может возрасти в ноябре, когда есть вероятность новой волны обсуждения законопроектов в Сенате США и подойдет к концу трехмесячный срок, в рамках которого США хотели получить от РФ гарантии прекращения использования химоружия).

В базовом сценарии сегодня ожидаем консолидации пары доллар/рубль вблизи 65,50-66 руб/долл.









Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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