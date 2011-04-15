Налоговый период сдерживает рубль от ослабления в конце недели

В четверг, 18 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 32 коп. (+0,49%), до 65,82 руб., курс евро – на 14 коп. (+0,19%), до 75,42 руб.

По итогам дня рубль немного сдал позиции доллару и евро. Его ослабление вызвали снижение цен на нефть и индекса RGBI, а также укрепление доллара США. Несколько дней назад начался период уплаты налогов, и сейчас экспортеры продажей валютной выручки сдерживали курс рубля от падения.

Американский доллар продолжил усиливать свои позиции ко всем основным валютам после публикации протоколов ФРС США в среду. Регулятор планирует и дальше повышать процентные ставки. Дополнительную поддержку гринбеку оказывали сразу несколько фактоов: рост доходности 10-ти летних облигаций, неопределённость с Brexit, а также рост доходности 10-ти летних итальянских облигаций из-за отклонения Еврокомиссией бюджета Италии на 2019 год.

В пятницу, 19 октября, нефть марки Brent торгуется в небольшом плюсе. Учитывая, что цена на черное золото расположилась ниже отметки $80 за баррель и находится под давлением, есть риски уйти ещё ниже, к $77,50 за бочку.

В паре доллар/рубль наблюдаем консолидацию. После неё цена должна выйти вниз. Падение цен на нефть может изменить настроения участников рынка и выход тогда будет вверх. Следим за уровнями $78,45 и $80,10 за баррель. Чтобы покупателям в нефти перехватить инициативу, им необходимо проскочить отметку $80,50 за баррель. Пока не вижу идеальных уровней для покупок иностранной валюты. По паре евро/рубль ещё раз ожидаю падение до 75,25 руб. Не созданы условия для роста.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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