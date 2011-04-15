Поддержка 2370 по Индексу Мосбиржи вряд ли с утра будет пробита

Вчера практически всю торговую сессию российский рынок акций падал, чему способствовало снижение нефти и американских фьючерсов. Под вечер масла в огонь подлили очередные заокеанские угрозы введения новых санкций из-за ситуации на Украине.

В последнее время российский рынок начал хорошо коррелировать с американским, а тот, похоже, так и не выберет направление движения. Болтаемся следом и мы, поскольку собственных идей у нас пока нет.

Вчера Индекс Мосбиржи закрылся совсем недалеко от поддержки 2370 пунктов, пробой которой открывает дорогу далеко вниз. С утра нет особых поводов для продолжения падения: фьючерсы на американские индексы и нефть пытаются нарисовать отскок, но насколько серьезны их намерения – пока непонятно.

С другой стороны, против покупок играет отчетность Китая: ВВП страны в 3-м квартале вырос «всего» на 6,5%, что стало худшим результатом с первого квартала 2009 г. (Эх, нам бы хотя бы половину такого роста!....)

Скорее всего, на открытии Индекс Мосбиржи попытается отскочить от поддержки, но утренние покупки будут рискованны: в последние дни мы часто видим, как те же цены на нефть и американские фьючерсы разворачиваются после открытия европейских торговых площадок.

Впрочем, если внешний фон не ухудшится и американские фондовые рынки откроются в плюсе, то можно спекулятивно попробовать взять «Газпром», «Норникель», «Роснефть» и Сбербанк в расчете на то, что под конец торгов пройдет закрытие шортов, что вытянет рынок.

Рубль вновь будет пытаться закрепиться в довольно вязком диапазоне 65-65,5 руб за доллар, из которого российская валюта как погруженная в воду пробка постоянно вылетает вверх. Но даже налоговый период вряд ли позволит паре доллар-рубль уйти ниже отметки 65.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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