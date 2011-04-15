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19.10.2018

Внешний фон на начало торгового дня нейтральный

Падение в США вновь оказалось менее страшным, чем можно было предположить по ходу сессии. Пока в целом повторяется картина февральского провала-отскока. В Азии небольшой рост, слабое снижение только в Японии, где данные по инфляции показали небольшой её разгон. Динамика ВВП в Китае вышла хуже ожиданий, но реакции на это почти нет благодаря росту инвестиций в основной капитал.
На долговых рынках всё без серьёзных изменений, по UST-10 доходность возле 3.18%.
Сырьевые рынки отыгрывают вечернее снижение, нефть торгуется около $79.5 за баррель Brent. Промышленные металлы в плюсе на 0.5-1.5%. Драгметаллы также в зелёной зоне, но невысоко. В сегменте продовольственных товаров доминируют умеренные покупки. Среди основной макростатистики выделим баланс счёта текущих операций еврозоны и продажи на вторичном рынке недвижимости в США.



Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка





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