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19.10.2018

Рубль на грани

Нефтяные котировки в последние дни снижаются на фоне роста запасов в США и понимания того, что эмбарго против Ирана не станет столь жёстким, как предполагалось ранее. Поэтому фьючерсы на Brent опустились $80,3 к 79,3, однако и дальше вниз не идут. Более того, утром 19 октября они поднимаются выше $79,6. Однако индекс доллара , на который рубль обращает внимание, несколько растёт в пятницу, как и в предыдущие дни, штурмуя рубеж 95,8 п.
Эти смешанные противодействующие обстоятельства, а также разгар налогового периода ограниченно влияют на динамику рубля в противоположные стороны. Торги МосБиржи в пятницу открылись его небольшим укреплением. Пара доллар/рубль снизилась с 65,8 к 65,78 руб. Но практически сразу она преодолела начальный импульс и поднялась к 65,9 руб. Евро к рублю показал уменьшение с 75,37 к 75,33 руб. , но затем сразу укрепился к 75,41.
Нежелание евро и доллара ослабляться к рублю связано и с тем, что обе пары достигли сильных уровней поддержки. У доллара это район 65 руб., у евро - 75 руб.
Есть высокая вероятность, что данные рубежи остановят укрепление рубля, особенно если принять во внимание окончание налогового периода на следующей неделе и возможное дальнейшее снижение нефтяных цен. При движении основных пар вверх ближайшие цели и ограничения проявятся соответственно на рубежах 67 руб/дол. и 77 руб/евро.
Фондовый Индекс МосБиржи также умеренно снижается на открытии торгов на 0,1%, к 2376 п., на фоне ослабления сырьевых цен.



Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade





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