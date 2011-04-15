В пятницу наблюдалось углубление коррекции вниз по индексу РТС, но продажи не носили агрессивного характера. Отдельные голубые фишки к закрытию торгов вышли в плюс. Так, Газпром (GAZP) прибавил 0.7%, МТС (MTSS) – 0.5%, Сургутнефтегаз (SNGS) – 0.4%. Слабее рынка выглядели Сбербанк (SBER, -3.8%) и ВТБ (VTBR, -2.7%) – трейдеров, по всей вероятности, беспокоит позиция регуляторов в отношении дивидендов госбанков (ЦБ поддержал идею пересмотра дивидендной политики ради пополнения собственного капитала банков). Кроме того, акции НЛМК (NLMK) подешевели на 3.4%, что может быть связано с планами группы Evraz реализовать проект выпуска стального листа мощностью 2.5 млн. тонн в год, что подразумевает усиление конкуренции.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Северо-Западного морского пароходства (SZPR) подорожали на 29.3%, Нижнекамскшины (NKSH) – на 3.4%, ДЭК (DVEC) – на 2.6%. Тем временем ОВК (UWGN) подешевела на 7.4%, Южный Кузбасс (UKUZ) и Бурятзолото (BRZL) – на 4.9%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским наблюдается рост.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС. Обстановка на азиатских фондовых площадках заметно улучшилась – комментарии регуляторов КНР дали почву для слухов о возможном использовании госфондов для поддержки китайского рынка. Возможно некоторое улучшение обстановки и на европейском рынке – международное рейтинговое агентство Moody’s понизило сверенный рейтинг Италии, но оставило его на инвестиционном уровне со «стабильным» прогнозом, что позволяет говорить о сокращении вероятности перехода итальянских гособлигаций в категорию ниже инвестиционной. Сегодня итальянское правительство может представить Еврокомиссии проект бюджета, резолюция ЕС, по всей вероятности, будет озвучена завтра (некоторые эксперты говорят о высокой вероятности того, что резолюция будет отрицательной). На валютном рынке актуальным сценарием остается консолидация в диапазоне 65.5 – 66.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.