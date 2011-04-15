Рынок акций РФ откроется ростом на фоне подъема цен на нефть и позитива из Азии

Торги на российском рынке акций в понедельник стартуют умеренным ростом на фоне наметившегося подъема цен на нефть и позитива с азиатских рынков.

Фондовый рынок РФ в пятницу закрыл торги падением индексов. Индекс Мосбиржи по итогам дня снизился на 1,42% - до 2344,79 пункта, индекс РТС - на 1,16%, до 1126,97 пункта. Курс доллара вечером в пятницу снижался на 25 копеек — до 65,6 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 75,5 рублей.

Основные биржи Азии в понедельник в основном растут, а китайский рынок рванул наверх 4% на фоне заявлений представителя Народного банка Китая относительно перспектив экономики страны. В частности, представитель регулятора заявил в пятницу, что ЦБ примет меры для поддержки экономики. Кроме того, инвесторы испытывают оптимизм относительно предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина. Планируется, что на ней будут обсуждаться вопросы урегулирования торгового конфликта между странами.

Основные фондовые индексы США в пятницу завершили сессию разнонаправленно на фоне финансовой отчетности крупных компаний и статистики. Так, чистая прибыль американской компании Procter & Gamble по итогам I квартала 2018-2019 финансового года выросла на 12% - до $3,211 млрд, PayPal сообщила о росте чистой прибыли за квартал на 14,7% - до $436 млн. При этом количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в сентябре сократилось на 3,4%— до 5,15 млн, что является минимальным показателем за последние три года.

Европейские рынки в пятницу снизились на 0,3-0,6% по основным индексам на фоне обеспокоенности инвесторы относительно дальнейших перспектив развития ситуации с дефицитным бюджетом Италии. Поддержку британскому рынку оказали позитивные новости по Brexit - стало известно, что в настоящий момент договор по выходу Великобритании из Евросоюза на сегодняшний день уже готов на 90%.

Мировые цены на нефть в понедельник подрастают и держатся выше отметки $80 за баррель марки Brent в ожидании сокращения поставок из Ирана, связанных с действием американских санкций. Вместе с тем, на рынке стихли опасения по поводу введения возможных санкций США против Саудовской Аравии, так как американский президент объявил о том, что он доволен ходом расследования в отношении дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.