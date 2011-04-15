Утренние лонги по акциям нужно быть готовым закрыть

В пятницу американский рынок акций закрылся разнонаправленно: DowJonesвырос на 0,26%, а S&P500 снизился на символические 0,04%. Однако сегодня фьючерсы на эти индексы мощно прибавляют, соответственно, 0,5 и 0,6%.

Такой утренний фон говорит о возобновлении покупок и российских акций. В пятницу Индекс Московской биржи закрылся существенно ниже сильной поддержки 2370, что, в принципе усиливает позиции «медведей». Однако сегодня в первой половине дня мы ждем отскока, возможно, в район 2370 пунктов, если оптимизм в мире не иссякнет.

На отскок можно попробовать купить Сбербанк, который закрылся в районе поддержки 184 руб. Первой целью роста акций банка станет уровень 190 руб, где прибыль, хотя бы частично, нужно фиксировать.

Однако лонги нужно быть готовым быстро прикрыть: на прошлой неделе мы не раз видели рост американских фьючерсов и нефти в период торгов в Азии и последующее их снижение с началом работы европейских площадок.

Пока нет никакой уверенности, что рынок продолжит восстановление: силы «быков» и «медведей» примерно равны.

Пара доллар-рубль будет вновь пытаться подойти к отметке 65, ведомая продолжающимся ослаблением доллара в мире, налоговым периодом и пытающейся закрепиться выше 80 долларов за баррель нефтью. Пока также непонятно, чем закончатся эти попытки: фундаментально рубль должен быть крепче процентов на 20%, но отток капитала и санкции не дают этому потенциалу реализоваться. К тому же в выходные прозвучало намерение Штатов разорвать подписанное при Горбачеве соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это еще раз говорит о том, что отношения между двумя странами лишь потихоньку накаляются.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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