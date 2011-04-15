После неоднозначного завершения торговой недели на Уолл-стрит, в понедельник азиатские фондовые площадки прилично укрепились во главе с акциями Китая, которые подскочили на 4,5% в ответ на ободряющие заявления властей на тему стимулирования в рамках дальнейших попыток успокоить рынки, напуганные недавними слабыми данными по ВВП. На этой волне европейские фьючерсы повышаются в пределах 0,5% и могут показать вполне приличный старт, особенно учитывая готовность итальянских акций продемонстрировать подъем.

На валютных рынках после первоначальной консолидации евро и фунт вернулись к росту. Евро/доллар, оттолкнувшись от уровня 1.15, торгуется на максимумах 17 октября в районе 1.1535. Примечательно, что единая валюта пользуется спросом, несмотря на то, что на минувших выходных Moody’s понизило рейтинг Италии из-за бюджетных проблем страны. Но реакция рынка становится понятной, если обратить внимание на тот факт, что агентство пересмотрело прогноз с «негативного» до «стабильного». Другими словами, Moody’s дало понять, что не собирается снижать рейтинг страны до «мусорного» статуса, что успокоило инвесторов. Тем не менее, ситуации с бюджетом по-прежнему стоит остро, в связи с чем продажи евро на росте все еще актуальны.

При этом оживление интереса к риску способствует дальнейшему укреплению доллара в паре с защитной иеной. Котировки тестируют область 112.75 и могут нацелиться на 113.00 по мере улучшения настроений в рядах инвесторов.

Нефть Brent начала неделю с попыток снижения после пятничного восстановления – на пути у покупателей стоит отметка 80. Но локальную просадку сдержала поддержка в районе 79,30, и баррель почти вернулся на исходные позиции благодаря возвращению интереса к рисковым активам. Сдерживает потенциал роста на данный момент рост числа буровых в США. По данным Baker Hughes, их количество на прошлой неделе увеличилось на 4 единицы, до максимумов с начала марта 2015 года.







Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX

















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