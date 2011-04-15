Влияние геополитики на рубль усилится

Российская валюта умеренно подросла в пятницу против доллара, отражая общее улучшение настроя валют развивающихся стран. Спад напряженности в этом сегменте был обусловлен успокаивающими комментариями финансовых регуляторов Китая, сгладившими негатив от замедления роста второй по величине экономики в мире. По итогам сессии пара доллар/рубль просела на 0,33% - до 65,35 руб. Евро/рубль осталась практически без изменений после неудачной попытки протестировать отметку 75 руб.

Рубль почувствовал себя чуть более уверенно за счет сочетания укрепления «коллег по цеху» из развивающегося сегмента, возобновления роста цен на нефть, улучшения интереса к риску и как следствие – ослабления позиций доллара на международной арене. В целом же активность игроков остается невысокой – покупатели соблюдают осторожность из-за очередного напоминания о жесткой санкционной риторике в отношении России. Так, спецпред США по Украине недавно заявил, что Америка будет вводить новые санкции в отношении РФ каждые 1-2 месяца.

На старте новой недели влияние геополитического фактора на нашу валюту может усилиться. Дело в том, что на минувших выходных Трамп сказал о готовности разорвать ракетный договор с Россией, сославшись на то, что Москва якобы нарушает его положения. Причем о выходе Штаты могут объявить уже в ближайшие дни – в рамках визита Джона Болтона в Россию. В этом контексте рубль рискует снова занять оборонительную позицию, особенно учитывая вероятность просадки нефтяных котировок в ответ на рост числа буровых в США – на прошлой неделе их количество увеличилось на 4 единицы и достигло максимального с начала марта 2015 года значения. Учитывая эти обстоятельства, в ближайшей перспективе доллар/рубль, вероятно, будет двигаться в направлении отметки 66 руб.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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